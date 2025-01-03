Возросло количество украинцев, готовых уступить территории ради мира - КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты декабрьского всеукраинского опроса об отношении к территориальным уступкам.

В конце года доля украинцев, которые считают, что ради скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий, выросла до 38%. Против территориальных уступок выступает 51% украинцев.

"Если между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то в период между началом октября и декабрем прослеживается рост с 32% до 38% доли тех, кто в целом готов к определенным территориальным уступкам. При этом доля тех, кто категорически против каких-либо уступок, снизилась", - говорится в сообщении.

Если сравнивать с началом октября, то во всех регионах есть тенденция к некоторому росту готовности к уступкам.

Также, как и раньше, ситуация на Западе, в Центре и Юге достаточно похожа. Немного выделяется лишь Восток (Донецкая и Харьковская области), где немного меньше тех, кто категорически против уступок.