Зеленский заявил, что в Украине уменьшилось количество СОЧ
Ротации происходят за счет резервов
Getty Images/Global Images Ukraine
Количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими уменьшилось.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.
"СОЧ в 2024 году увеличились, а с октября или сентября месяца она уменьшились. Это факт. Длинная война - это долгая война. Люди стоят и люди устают... Устают везде. Вопрос процента уставших из всей армии", - рассказал Зеленский.
По словам президента, ротации происходят за счет резервов, а их "не так много, потому что не все доехало, чтобы укомплектовывать резервы".
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Matachorros (Chicago)
03.01.2025 в 17:22
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