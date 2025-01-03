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Зеленский заявил, что в Украине уменьшилось количество СОЧ

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Ротации происходят за счет резервов

Зеленский заявил, что в Украине уменьшилось количество СОЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими уменьшилось.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"СОЧ в 2024 году увеличились, а с октября или сентября месяца она уменьшились. Это факт. Длинная война - это долгая война. Люди стоят и люди устают... Устают везде. Вопрос процента уставших из всей армии", - рассказал Зеленский.

По словам президента, ротации происходят за счет резервов, а их "не так много, потому что не все доехало, чтобы укомплектовывать резервы".

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
03.01.2025 в 17:22
А что ожидать если у нас главком такой же ухилянт и сзч шник.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
03.01.2025 в 17:22
А что ожидать если у нас главком такой же ухилянт и сзч шник.
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0
0
Matachorros (Chicago)
03.01.2025 в 17:13
Врешь гнида коррумпированная, ситуация с той зе 155 абр говорит об обратном
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