Зеленский заявил, что в Украине уменьшилось количество СОЧ

Количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими уменьшилось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"СОЧ в 2024 году увеличились, а с октября или сентября месяца она уменьшились. Это факт. Длинная война - это долгая война. Люди стоят и люди устают... Устают везде. Вопрос процента уставших из всей армии", - рассказал Зеленский.

По словам президента, ротации происходят за счет резервов, а их "не так много, потому что не все доехало, чтобы укомплектовывать резервы".