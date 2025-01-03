Путин из-за ухудшения экономики РФ может завершить войну до конца 2025 года, - Bild
Работа над "образом победы" в РФ уже началась
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Кремль может попытаться завершить войну против Украины до конца 2025 года и уже сейчас посылает сигналы внутренней общественности и международному сообществу.
Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
В правительстве ФРГ одной из причин такого возможного решения считают ухудшение ситуации в экономике РФ. Так, процентные ставки и цены на продукты в России растут, в то же время рубль в течение последних 5 месяцев потерял более 20% относительно евро.
Даже работа военно-промышленного комплекса в три смены не может скрыть кризис в других отраслях.
Также, пишет Bild, в правительстве Германии вызвал ажиотаж репортаж российского издания "Коммерсантъ", в котором говорилось о послевоенной избирательной кампании. В частности, речь идет о парламентских выборах, запланированных на 2026 год.
Собеседник отметил, что цель Путина - "будущие результаты военной спецоперации должны восприниматься в обществе как победа". Поэтому работа над "образом победы" уже началась.
Немецкие аналитики считают, что такая публикация была, вероятно, одобрена Кремлем, а информация в ней - слита намеренно. Также считают необычным открытые публикации предвыборных целей окружения Путина: Кремль установил целевые показатели явки и результата "Единой России" на уровне 55%.
Решающим фактором скорого завершения войны в правительстве ФРГ считают избрание Дональда Трампа.
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В то же время на запрос Bild в МИД Германии заявили, что сейчас правительство исходит из того, что война будет продолжаться и дальше.
"Путин сейчас не заинтересован серьезно в мирных переговорах и устойчивом мире. (РФ. - Ред.) не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинской территории", - отметили там.
Издание отмечает, что речь идет лишь о возможном сценарии. Поскольку сигналы, которые посылает Кремль, могут означать и что-то другое, противоположное или вообще ничего.
По данным BILD, в правительственном анализе говорится лишь о возможном сценарии. Как всегда, сигналы, посылаемые Кремлем, могут означать и что-то другое, противоположное или вообще ничего.
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