Путин из-за ухудшения экономики РФ может завершить войну до конца 2025 года, - Bild

Кремль может попытаться завершить войну против Украины до конца 2025 года и уже сейчас посылает сигналы внутренней общественности и международному сообществу.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В правительстве ФРГ одной из причин такого возможного решения считают ухудшение ситуации в экономике РФ. Так, процентные ставки и цены на продукты в России растут, в то же время рубль в течение последних 5 месяцев потерял более 20% относительно евро.

Даже работа военно-промышленного комплекса в три смены не может скрыть кризис в других отраслях.

Также, пишет Bild, в правительстве Германии вызвал ажиотаж репортаж российского издания "Коммерсантъ", в котором говорилось о послевоенной избирательной кампании. В частности, речь идет о парламентских выборах, запланированных на 2026 год.

Собеседник отметил, что цель Путина - "будущие результаты военной спецоперации должны восприниматься в обществе как победа". Поэтому работа над "образом победы" уже началась.

Немецкие аналитики считают, что такая публикация была, вероятно, одобрена Кремлем, а информация в ней - слита намеренно. Также считают необычным открытые публикации предвыборных целей окружения Путина: Кремль установил целевые показатели явки и результата "Единой России" на уровне 55%.

Решающим фактором скорого завершения войны в правительстве ФРГ считают избрание Дональда Трампа.

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В то же время на запрос Bild в МИД Германии заявили, что сейчас правительство исходит из того, что война будет продолжаться и дальше.

"Путин сейчас не заинтересован серьезно в мирных переговорах и устойчивом мире. (РФ. - Ред.) не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинской территории", - отметили там.

Издание отмечает, что речь идет лишь о возможном сценарии. Поскольку сигналы, которые посылает Кремль, могут означать и что-то другое, противоположное или вообще ничего.

По данным BILD, в правительственном анализе говорится лишь о возможном сценарии. Как всегда, сигналы, посылаемые Кремлем, могут означать и что-то другое, противоположное или вообще ничего.