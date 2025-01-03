"Характера и злости нигде нет", - Милевский резко отреагировал на поражение сборной Украины. ФОТО

2 января сборная Украины по медиафутболу провела свой первый матч на ЧМ-2025 – Kings World Cup Nations.

Наша команда разгромно уступила Турции 0:5 , пропустив все голы во втором тайме.

Отреагировал, и довольно резко, на это поражение и экс-игрок "Динамо" Артем Милевский.

"Классика. Характера нигде нет. Злости. Цирк", – написал футболист в инстаграме.

Следующий поединок украинская команда проведет 4 января – соперником станет сборная Колумбии.

За сборную Украины на этом турнире выступают многие известные игроки: Евгений Коноплянка, Николай Морозюк, Денис Бойко, Жуниор Мораес, Денис Олейник, Юрий Панькив.