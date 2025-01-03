"Характера и злости нигде нет", - Милевский резко отреагировал на поражение сборной Украины. ФОТО
Наши проиграли и здесь...
фото из соцсетей
2 января сборная Украины по медиафутболу провела свой первый матч на ЧМ-2025 – Kings World Cup Nations.
Отреагировал, и довольно резко, на это поражение и экс-игрок "Динамо" Артем Милевский.
"Классика. Характера нигде нет. Злости. Цирк", – написал футболист в инстаграме.
Следующий поединок украинская команда проведет 4 января – соперником станет сборная Колумбии.
За сборную Украины на этом турнире выступают многие известные игроки: Евгений Коноплянка, Николай Морозюк, Денис Бойко, Жуниор Мораес, Денис Олейник, Юрий Панькив.
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