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"Мы не российская тряпка", - в Братиславе люди вышли на протест против внешней политики Фицо

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Не все в Словакии согласны с политикой Фицо

"Мы не российская тряпка", - в Братиславе люди вышли на протест против внешней политики Фицо

aktuality.sk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Братиславе в пятницу люди собрались на протест против действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо в сфере внешней политики.

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Об этом сообщает Aktuality.

Несмотря на морозную погоду, около 4 тысяч человек пришли выразить свое недовольство пророссийской политикой премьер-министра Роберта Фицо.

"Словакия, берегись, оккупация началась", – таким был один из лозунгов организаторов акции протеста. "Фицо, езжай в Москву, дай Словакии покой", – было написано на одном из транспарантов.

Протестующие получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры. На одной стороне было написано "Измена", на другой лозунг: "Мы – Европа".

Протестующие размахивали флагами Европейского Союза и Словакии. Также звучал гимн ЕС, при этом организаторы подчеркивали, что "это наш гимн".

Художник Сикора отметил необходимость объединения усилий общественного сектора с оппозицией. "Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки", – подчеркнул он, добавив, что необходимо объединиться против зла.

"Мы не российская тряпка", – заявили выступающие на митинге к правительству Роберта Фицо, добавив, что тот хочет отдать Словакию России. "Мы не Россия", – скандировали организаторы и толпа.

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