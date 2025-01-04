"Было такое даже", - Вирт рассказал, за что Ахметов его назвал обезьяной
Дело было в 2000-м году
Фото: НК Верес
Экс-голкипер "Шахтера" Юрий Вирт вспомнил ситуацию, когда президент донецкого клуба Ринат Ахметов провел жесткий разговор с командой.
– Вы однажды сказали, что была ситуация, когда вы видели Ахметова в реальном гневе. Что там было?
– Перед игрой Лиги чемпионов "Арсенал" – "Шахтер" (2000 год, 3:2, победа "Арсенала" – прим.), как бы попали под горячую руку где-то, мы не правы были, и это действительно так было. Я еще молодой футболист, неопытный.
– Как это было?
– Это на базе было, в его кабинете. Такой был, жесткий разговор, когда все футболисты были. Можно сказать, хорошо встряхнул.
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– Конкретно вас? Потому что говорили, что он назвал вас обезьяной.
– Да, было такое даже. Прекрасно понимали. Обезьяна, если я там прыгал в ворота, понимаете. Но это наша была вина, мы даже такой разговор заслужили.
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