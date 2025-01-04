Места всем не хватит. Карпаты хотят попрощаться с несколькими игроками, а планируемый трансфер могут отложить

"Карпаты" не только усилятся футболистами "Руха", но и готовы прекратить сотрудничество с несколькими подопечными, чтобы освободить место для новичков.

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Предполагается, что в составе "зелено-белых" больше не будет защитников Тараса Сакива, Тимофея Сухаря, Богдана Векляка и полузащитника Ореста Кузыка. Также не исключено, что с трансфером Тимура Стецькова подождут до июня.

Сакив после повышения в классе появлялся только в шести матчах. Сухарь не сыграл ни одной минуты в 2024 году. Векляк в первой половине сезона провел на поле менее получаса. Кузыка активно выпускали на старте первенства в августе, но в дальнейшем Орест отработал всего 4 минуты.