Более 1,5 тысячи ликвидированных и раненых за сутки. Генштаб подытожил потери россиян
Также уничтожено немало техники
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1510 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 229 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 794 760 (+1510) человек,
- танков ‒ 9679 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20093 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 21578 (+23) ед,
- РСЗО – 1257 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21356 (+107),
- крылатых ракет ‒ 3006 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32843 (+73) ед,
- специальной техники – 3675 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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