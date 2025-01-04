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Более 1,5 тысячи ликвидированных и раненых за сутки. Генштаб подытожил потери россиян

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Также уничтожено немало техники

Более 1,5 тысячи ликвидированных и раненых за сутки. Генштаб подытожил потери россиян

Генштаб

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1510 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 229 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 794 760 (+1510) человек,
  • танков ‒ 9679 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20093 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 21578 (+23) ед,
  • РСЗО – 1257 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21356 (+107),
  • крылатых ракет ‒ 3006 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32843 (+73) ед,
  • специальной техники – 3675 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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