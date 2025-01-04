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Россияне ночью атаковали Украину 81 ударным БПЛА. Сколько из них сбила ПВО?

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Большая часть нейтрализована РЭБ

Россияне ночью атаковали Украину 81 ударным БПЛА. Сколько из них сбила ПВО?

Фото: GeneralStaff.ua

Новина українською

Российская армия вечером 3 января в 19:00 начала очередную массовую атаку с воздуха на территорию Украины. В целом оккупанты атаковали 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Запуск дронов происходил сразу по нескольким направлениям: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – все на территории РФ.

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“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). Однако сбитые БПЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине — повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Россияне ночью атаковали Украину 81 ударным БПЛА. Сколько из них сбила ПВО? - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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