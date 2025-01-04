Россияне ночью атаковали Украину 81 ударным БПЛА. Сколько из них сбила ПВО?

Российская армия вечером 3 января в 19:00 начала очередную массовую атаку с воздуха на территорию Украины. В целом оккупанты атаковали 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Запуск дронов происходил сразу по нескольким направлениям: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – все на территории РФ.