Воевал против россиян. Умер бывший игрок Кривбасса

Криворожский "Кривбасс" сообщил о гибели в российско-украинской войне бывшего футболиста Сергея Сторожева.

В сезоне 1998/99 игрок получил с "Кривбассом" бронзовые медали Высшей лиги. За основную команду провел всего 3 матча. Однако стал рекордсменом по количеству сыгранных поединков за "Кривбасс-2" (55 матчей, 13 голов).

Позже играл за клубы Второй лиги и любительского чемпионата. Завершил футбольную карьеру в 2006-м году.

В 2022-м году Сторожев присоединился к Вооруженным силам Украины. Со временем у него обострилось хроническое заболевание. Защитник умер в больнице в последние дни 2024-го года.