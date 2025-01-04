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Воевал против россиян. Умер бывший игрок Кривбасса

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Выигрывал с командой бронзовые медали

Воевал против россиян. Умер бывший игрок Кривбасса

Фото: Кривбас

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Криворожский "Кривбасс" сообщил о гибели в российско-украинской войне бывшего футболиста Сергея Сторожева.

В сезоне 1998/99 игрок получил с "Кривбассом" бронзовые медали Высшей лиги. За основную команду провел всего 3 матча. Однако стал рекордсменом по количеству сыгранных поединков за "Кривбасс-2" (55 матчей, 13 голов).

Позже играл за клубы Второй лиги и любительского чемпионата. Завершил футбольную карьеру в 2006-м году.

В 2022-м году Сторожев присоединился к Вооруженным силам Украины. Со временем у него обострилось хроническое заболевание. Защитник умер в больнице в последние дни 2024-го года.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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