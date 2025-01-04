Воевал против россиян. Умер бывший игрок Кривбасса
Выигрывал с командой бронзовые медали
Фото: Кривбас
Криворожский "Кривбасс" сообщил о гибели в российско-украинской войне бывшего футболиста Сергея Сторожева.
В сезоне 1998/99 игрок получил с "Кривбассом" бронзовые медали Высшей лиги. За основную команду провел всего 3 матча. Однако стал рекордсменом по количеству сыгранных поединков за "Кривбасс-2" (55 матчей, 13 голов).
Позже играл за клубы Второй лиги и любительского чемпионата. Завершил футбольную карьеру в 2006-м году.
В 2022-м году Сторожев присоединился к Вооруженным силам Украины. Со временем у него обострилось хроническое заболевание. Защитник умер в больнице в последние дни 2024-го года.
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Источник:Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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