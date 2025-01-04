Убрали из команды из-за того, что не праздновал гол? Вирт рассказал, как в свое время из Вереса ушел Федорчук
Очень странная история
Фото: Верес
Бывший тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, почему в свое время клуб разорвал контракт с полузащитником Валерием Федорчуком. Он покинул команду в октябре 2017-го года.
"С Федорчуком разорвали контракт, потому что когда мы играли домашнюю игру и выиграли 1:0, он не побежал и не поздравил своего партнера, а сразу пошел и стал на свою половину поля. По-моему, Пасич забил гол. На следующий день ему говорят, что ты не поздравил партнера, ты не команда и его убирают из команды", - говорит Вирт.
За несколько месяцев выступлений в составе красно-черных, Федорчук сыграл 9 матчей, забил 1 гол, отдал 2 ассиста и заработал 3 желтые карточки.
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