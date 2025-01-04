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Убрали из команды из-за того, что не праздновал гол? Вирт рассказал, как в свое время из Вереса ушел Федорчук

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Очень странная история

Убрали из команды из-за того, что не праздновал гол? Вирт рассказал, как в свое время из Вереса ушел Федорчук

Фото: Верес

Новина українською

Бывший тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, почему в свое время клуб разорвал контракт с полузащитником Валерием Федорчуком. Он покинул команду в октябре 2017-го года.

"С Федорчуком разорвали контракт, потому что когда мы играли домашнюю игру и выиграли 1:0, он не побежал и не поздравил своего партнера, а сразу пошел и стал на свою половину поля. По-моему, Пасич забил гол. На следующий день ему говорят, что ты не поздравил партнера, ты не команда и его убирают из команды", - говорит Вирт.

За несколько месяцев выступлений в составе красно-черных, Федорчук сыграл 9 матчей, забил 1 гол, отдал 2 ассиста и заработал 3 желтые карточки.

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Валерий Федорчук Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
04.01.2025 в 18:09
У тому інтерв'ю взагалі багато дивного. Наприклад, перший раз Вірта звільнили з Вереса після того, як він вивів команду з першої ліги до УПЛ і по ходу турніру у вишці Верес піднявся з 5-го місця на 3-є. Жодного явного конфлікту з керівництвом у Вірта не було. Вірт причини звільнення досі напевно не знає. Але натяк дає той факт, що у Вереса були найнижчі в УПЛ зарплати, але високі преміальні (2-3 місячні зарплати за перемогу). Схоже власники банально вирішили зекономити.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
04.01.2025 в 18:09
У тому інтерв'ю взагалі багато дивного. Наприклад, перший раз Вірта звільнили з Вереса після того, як він вивів команду з першої ліги до УПЛ і по ходу турніру у вишці Верес піднявся з 5-го місця на 3-є. Жодного явного конфлікту з керівництвом у Вірта не було. Вірт причини звільнення досі напевно не знає. Але натяк дає той факт, що у Вереса були найнижчі в УПЛ зарплати, але високі преміальні (2-3 місячні зарплати за перемогу). Схоже власники банально вирішили зекономити.
Ответить
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