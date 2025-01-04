Предложения есть. Андриевский прокомментировал слухи о месте продолжения его карьеры

Полузащитник Александр Андриевский, который ныне находится в статусе свободного агента, рассказал о том, как проходит поиск новой команды.

- Александр, насколько правдивой является информация, что Вами интересуются клубы из Польши, Турции и даже Испании, правда, не команда из Ла Лиги, а Сегунды (Ла Лига 2)?

- Правда. Предложения есть - это не слухи. Я пока не могу вам озвучить названия клубов, от которых я имею предложения, потому что пока нет конкретики, но, повторюсь, что действительно имею несколько вариантов от польских и турецких команд и от клуба из Сегунды. Когда уже подпишу контракт, тогда и сообщу. Сейчас все еще в статусе свободного агента.

- Также сообщалось, что Вы якобы имеете предложение и от черкасского "ЛНЗ".

- Да, с этим клубом я также контактирую, ведутся разговоры с руководством черкасского клуба. Общаемся. Новый тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук мне пока не звонил.

- Что является приоритетом: играть в Европе или все же остаться на родине?

- Мне не слишком принципиально. Самое главное сейчас для меня - за время зимнего межсезонья найти клуб, заключить соглашение и иметь в будущем полноценную игровую практику. Конечно, хотелось бы поиграть в Европе, но при условии, что будет интересный вариант с амбициозным клубом. И, конечно же, я буду учитывать еще и интересы своей семьи, как для нее будет лучше.