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Медийную сборную Украины приехал поддержать бывший игрок национальной сборной

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Сегодня матч

Медийную сборную Украины приехал поддержать бывший игрок национальной сборной

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 4-го января, пройдет матч между медийной сборной Украины "UA Steel" и медийной командой Марокко в рамках турнира Kings World Cup Nations.

Чтобы поддержать украинцев, в Милан приехал полузащитник Виктор Коваленко. Напомним, футболист находится в статусе свободного агента.

В первом поединке сборная "UA Steel" разгромно проиграла Турции (5:0). Чтобы продолжить выступления в турнире, украинцам необходимо обязательно побеждать Марокко.

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Виктор Коваленко UA Steel
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Источник:
ua_steel
Опубликовал: Виктор Иванчук
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