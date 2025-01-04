Медийную сборную Украины приехал поддержать бывший игрок национальной сборной
Сегодня матч
Фото - Олександр Приходько
Сегодня, 4-го января, пройдет матч между медийной сборной Украины "UA Steel" и медийной командой Марокко в рамках турнира Kings World Cup Nations.
Чтобы поддержать украинцев, в Милан приехал полузащитник Виктор Коваленко. Напомним, футболист находится в статусе свободного агента.
В первом поединке сборная "UA Steel" разгромно проиграла Турции (5:0). Чтобы продолжить выступления в турнире, украинцам необходимо обязательно побеждать Марокко.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua_steel
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду
- Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В состоянии киевлян отсутствует Шепелев
- Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере
- "Аж в глазах мигало". Милевский рассказал о том, как встретился с Роналду
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000