"Сначала все складывалось хорошо". Пихаленок оценил свои первые полгода в Динамо

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился впечатлениями о первых полгода в составе киевлян.

- Александр, хватило ли времени отпуска на отдых и восстановление сил?

- Хватило. Я провел время с семьей в Киеве. Уже жду начала сборов, чтобы подготовиться ко второй части сезона на все сто процентов.

- Какие впечатления от первых полгода в составе "Динамо"?

- Если говорить лично о себе - сначала все складывалось хорошо, пока не получил травму. К сожалению, она выбила меня надолго. Поэтому надеюсь сейчас плодотворно провести сборы, чтобы больше такое не повторилось. Надо подготовить себя как можно лучшим образом.

Относительно итогов полугодия для команды, в чемпионате - все хорошо, будем в дальнейшем так же продолжать. Что касается еврокубков - к сожалению, у нас ничего не получилось. Осталось две игры. Шансов на проход в следующий раунд уже нет, но все равно надо играть на все сто процентов и пытаться добывать очки для Украины в таблице коэффициентов.

- Новый формат еврокубков и матчи в январе - это что-то новое для украинского футбола. Как быть готовым к такому раннему старту?

- Тренер по физической подготовке отправил игрокам программу индивидуальной подготовки. Каждый себя самостоятельно поддерживал, кто-то бегал на базе, кто-то - в зале. Это впервые, когда в январе у нас официальные матчи. Посмотрим, как оно будет. Нам самим это очень интересно.