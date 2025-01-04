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Стыд. Медийная сборная Украины разгромно проиграла Марокко

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Опять без шансов?

Стыд. Медийная сборная Украины разгромно проиграла Марокко

Фото: UA Steel

Новина українською

Медийная сборная Украины "UA Steel" сыграла второй матч на турнире Kings World Cup Nations, который проходит в Италии. "Сине-желтые" проиграли Марокко со счетом 2:9.

За "UA Steel" забили Денис Олейник и Андрей Цюпа. Напомним, в первой игре украинцы уступили Турции (0:5).

Из-за двух поражений, сборная Украины покидает турнир. Для прохода в следующий этап необходима была хотя бы одна победа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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