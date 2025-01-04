"Барахло *****". Милевский отреагировал на выступление медийной сборной Украины
У всех эмоции
instagram.com/timi1010
Бывший футболист Артем Милевский отреагировал в сториз Instagram на выступление медийной сборной Украины "UA Steel" на турнире Kings World Cup Nations, который проходит в Италии.
"Barahlo bl**d. Makaron privezite hot s Milana. 0-5, 2-9. Vi ser'ezno?", - написал Милевский в собственном сториз.
Напомним, "сине-желтые" проиграли Турции (0:5) и Марокко (2:9). Такие результаты не позволили пройти в следующий этап турнира.
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C_Ballack (Днепр)
04.01.2025 в 23:22
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