"Барахло *****". Милевский отреагировал на выступление медийной сборной Украины

Бывший футболист Артем Милевский отреагировал в сториз Instagram на выступление медийной сборной Украины "UA Steel" на турнире Kings World Cup Nations, который проходит в Италии.

"Barahlo bl**d. Makaron privezite hot s Milana. 0-5, 2-9. Vi ser'ezno?", - написал Милевский в собственном сториз.

Напомним, "сине-желтые" проиграли Турции (0:5) и Марокко (2:9). Такие результаты не позволили пройти в следующий этап турнира.