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"Барахло *****". Милевский отреагировал на выступление медийной сборной Украины

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"Барахло *****". Милевский отреагировал на выступление медийной сборной Украины

instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший футболист Артем Милевский отреагировал в сториз Instagram на выступление медийной сборной Украины "UA Steel" на турнире Kings World Cup Nations, который проходит в Италии.

"Barahlo bl**d. Makaron privezite hot s Milana. 0-5, 2-9. Vi ser'ezno?", - написал Милевский в собственном сториз.

"Барахло *****". Милевский отреагировал на выступление медийной сборной Украины - изображение 1

Напомним, "сине-желтые" проиграли Турции (0:5) и Марокко (2:9). Такие результаты не позволили пройти в следующий этап турнира.

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Артем Милевский UA Steel
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Источник:
timi1010
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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C_Ballack (Днепр)
04.01.2025 в 23:22
Миля рубит правду
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Комментарии 1
C_Ballack (Днепр)
04.01.2025 в 23:22
Миля рубит правду
Ответить
1
0

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