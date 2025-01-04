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"То, ради чего мы там". Медийная сборная Украины после поражений опубликовала специальный пост

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Жаль, что силу украинцев никак не показали

"То, ради чего мы там". Медийная сборная Украины после поражений опубликовала специальный пост

Фото: UA Steel

Новина українською

Медийная сборная Украины "UA Steel" после двух поражений и вылета из турнира Kings World Cup Nations опубликовала в Instagram специальный пост.

"То, ради чего мы там. Каждый день напоминать миру о борьбе Украины!

Мариуполь - это Украина! Мелитополь - это Украина! Бердянск, Донецк, Крым, Луганск и другие временно оккупированные города террористами - это Украина!", - говорится в обращении.

Напомним, турнир проходит в Италии. "Сине-желтые" проиграли Турции (0:5) и Марокко (2:9). Такие результаты не позволили пройти в следующий этап соревнований.

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UA Steel
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Источник:
ua_steel_
Опубликовал: Виктор Иванчук
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