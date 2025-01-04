"То, ради чего мы там". Медийная сборная Украины после поражений опубликовала специальный пост
Жаль, что силу украинцев никак не показали
Фото: UA Steel
Медийная сборная Украины "UA Steel" после двух поражений и вылета из турнира Kings World Cup Nations опубликовала в Instagram специальный пост.
"То, ради чего мы там. Каждый день напоминать миру о борьбе Украины!
Мариуполь - это Украина! Мелитополь - это Украина! Бердянск, Донецк, Крым, Луганск и другие временно оккупированные города террористами - это Украина!", - говорится в обращении.
Напомним, турнир проходит в Италии. "Сине-желтые" проиграли Турции (0:5) и Марокко (2:9). Такие результаты не позволили пройти в следующий этап соревнований.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua_steel_
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стыд. Медийная сборная Украины разгромно проиграла Марокко
- Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду
- Пока не раскроется. Динамо отдало хавбека в Зарю
- Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000