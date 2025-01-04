"То, ради чего мы там". Медийная сборная Украины после поражений опубликовала специальный пост

Медийная сборная Украины "UA Steel" после двух поражений и вылета из турнира Kings World Cup Nations опубликовала в Instagram специальный пост.

"То, ради чего мы там. Каждый день напоминать миру о борьбе Украины!

Мариуполь - это Украина! Мелитополь - это Украина! Бердянск, Донецк, Крым, Луганск и другие временно оккупированные города террористами - это Украина!", - говорится в обращении.