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Бражко: В 23 года ты уже должен быть зрелым футболистом и мыслить на поле как сформированный игрок

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Футболист столичной команды ответил на вопросы клубной телевизионной службы

Бражко: В 23 года ты уже должен быть зрелым футболистом и мыслить на поле как сформированный игрок

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оценил 2024 год, а также рассказал, как поздравил Владислава Ваната, которому исполнилось 23 года.

“За сборную дебютировал в прошлом году, и в Лиге Европы сыграл. Возражать не буду, в еврокубках результат не тот, на который мы все рассчитывали, но это все равно другой уровень. Что касается личных показателей, то я об этом не думаю – должен выходить на поле и пытаться показывать свою лучшую игру”.

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“Нашел нашу общую [с Ванатом] фотографию, когда нам было лет по 14-15, и скомпоновал ее с современными. Получилось довольно классно (улыбается). В 23 года ты уже должен быть зрелым футболистом. По крайней мере, так в Европе, ведь там играют на самом высоком уровне и в 17-летнем возрасте. Опыт приходит с матчами, годами и в нашем возрасте уже нужно мыслить на поле как сформированный игрок”, – подчеркнул футболист киевлян.

Недавно сообщалось, что во время матча с "Реал Сосьедадом" за Владимиром следили скауты "Бенфики".

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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