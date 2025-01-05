Бражко: В 23 года ты уже должен быть зрелым футболистом и мыслить на поле как сформированный игрок

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оценил 2024 год, а также рассказал, как поздравил Владислава Ваната, которому исполнилось 23 года.

“За сборную дебютировал в прошлом году, и в Лиге Европы сыграл. Возражать не буду, в еврокубках результат не тот, на который мы все рассчитывали, но это все равно другой уровень. Что касается личных показателей, то я об этом не думаю – должен выходить на поле и пытаться показывать свою лучшую игру”.

“Нашел нашу общую [с Ванатом] фотографию, когда нам было лет по 14-15, и скомпоновал ее с современными. Получилось довольно классно (улыбается). В 23 года ты уже должен быть зрелым футболистом. По крайней мере, так в Европе, ведь там играют на самом высоком уровне и в 17-летнем возрасте. Опыт приходит с матчами, годами и в нашем возрасте уже нужно мыслить на поле как сформированный игрок”, – подчеркнул футболист киевлян.

Недавно сообщалось, что во время матча с "Реал Сосьедадом" за Владимиром следили скауты "Бенфики".