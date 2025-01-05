Победа Забарного над Миколенко, Ман Сити выходит из кризиса, ничьи Арсенала и Челси, провал медийной сборной Украины. Главные новости за 4 декабря

Начинаем с новостей "Туманного Альбиона". Подопечные Пепа Гвардиолы понемногу выходят из кризиса. В частности, "горожане" одержали вторую победу подряд, в рамках 20-го тура АПЛ обыграв "Вест Хэм". Футболисты "Сити" на "Этихаде" сумели поразить ворота "молотобойцев" сразу 4 раза, при этом лондонцам удалось провести лишь гол "престижа". Традиционным для себя дублем отметился Эрлинг Холанд. На данный момент, "Манчестер Сити" занимает 6-е место в турнирной таблице английского первенства, а "Вест Хэм" - 13-е.

В параллельном матче чемпионата Англии состоялось лондонское дерби - "Кристал Пэлас" на правах хозяина принимал "Челси". В итоге, "стекольщики" и "пенсионеры" разошлись миром - со счетом 1:1. Счет в начале встречи открыл вингер гостей Палмер, а паритет на табло в концовке установил Матета. По состоянию на сейчас подопечные Энцо Марески замыкают топ-4, а команда Оливера Гласнера идет 15-й в таблице.

Теперь к новостям АПЛ в контексте выступлений украинских легионеров. В этом же 20-м туре "вишневые" принимали "ирисок". Итоговую победу праздновали именно хозяева. В старте обеих команд на поле вышли оба представителя сборной Украины. Речь, конечно, идет о Забарном и Миколенко. И итоге, и Илья, и Виталий отыграли эту встречу от свистка до свистка. Примечательно, что единственный в матче гол был забит именно из-под флангового защитника "Эвертона".

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В свою очередь, украинский легионер "канониров" в лице Александра Зинченко в субботу так и не сыграл. 28-летний защитник "Арсенала" попал в заявку команды Микеля Артеты, однако на поле против "чаек" не вышел. В итоге, его команда расписала ничью - 1:1. Таким образом, лондонцы уже отстают от первого в таблице "Ливеруля" на 5 зачетных баллов, так у "мерсисайдцев" под руководством Арне Слота теперь еще и есть два поединка в запасе.

В солнечной Испании же прошли матчи именно национального Кубка, а не регулярного первенства. В том числе, свою уверенную и спокойную победу одержала каталонская "Барселона" под руководством Ханси Флика. "Блауграна" на выезде встречалась со скромным "Барбастро" и без проблем забили оппонентам четыре мяча. Благодаря этой победе, "сине-гранатовые" прошли в 1/16 финала Кубка Короля.

Свой поединок национального Кубка также провел еще один гранд испанского футбола - мадридский "Атлетико". Впрочем, в отличие от "Барсы", подопечные Диего Симеоне сумели лишь минимально по счету одолеть своих визави. Победу во встрече против "Марбельи" и проход в следующий раунд турнира "матрасникам" обеспечил забитый мяч Антуана Гризманна.

И на конец к провалу украинских футболистов, хоть и уже не на профессиональном уровне. В субботу медийная сборная Украины "UA Steel" провела второй матч на турнире Kings World Cup Nations, который проходит в Италии. "Сине-желтые" снова проиграли - на этот раз уступили для Марокко с разгромным счетом 2:9. За "UA Steel" точными ударами отметились Денис Олейник и Андрей Цюпа.