Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян и техники уничтожено за прошедшие сутки?
Почти 2,5 сотни единиц техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны были ликвидированы и ранены 1730 окупантов. Кроме этого, было уничтожено 248 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 796490 (+1730) человек,
- танков ‒ 9686 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20119 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 21603 (+25) ед,
- РСЗО – 1257 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21447 (+91),
- крылатых ракет ‒ 3006 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32940 (+97) ед,
- специальной техники – 3677 (+2).
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Источник:www.facebook.com/GeneralStaff.ua Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
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