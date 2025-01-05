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Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян и техники уничтожено за прошедшие сутки?

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Почти 2,5 сотни единиц техники

Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян и техники уничтожено за прошедшие сутки?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранены 1730 окупантов. Кроме этого, было уничтожено 248 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 796490 (+1730) человек,
  • танков ‒ 9686 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20119 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 21603 (+25) ед,
  • РСЗО – 1257 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21447 (+91),
  • крылатых ракет ‒ 3006 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32940 (+97) ед,
  • специальной техники – 3677 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
www.facebook.com/GeneralStaff.ua Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
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