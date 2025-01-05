  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ночью атаковали Украину более сотней БпЛА. Сколько сбила ПВО?
В тренде

Россияне ночью атаковали Украину более сотней БпЛА. Сколько сбила ПВО?

Общие новости

Привлекали и дроны-фальшивки

Россияне ночью атаковали Украину более сотней БпЛА. Сколько сбила ПВО?

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

Армия РФ в ночь с 4 на 5 января атаковала территорию Украины 103 ударными БпЛА типа “Shahed”, а также дронами-имитаторами. Запуски состоялись из Брянска, Миллерова, Орла.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

И хотя непосредственно попадания не были зафиксированы, в Харьковской области несколько частных домов были повреждены из-за падения обломков ударного БПЛА, который бил сбит ПВО. Пострадавшим оказывается помощь.

Россияне ночью атаковали Украину более сотней БпЛА. Сколько сбила ПВО? - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян и техники уничтожено за прошедшие сутки?
yellow-arrow
Победа Забарного над Миколенко, Ман Сити выходит из кризиса, ничьи Арсенала и Челси, провал медийной сборной Украины. Главные новости за 4 декабря
yellow-arrow
Бражко: В 23 года ты уже должен быть зрелым футболистом и мыслить на поле как сформированный игрок
Shahed-136 ПВО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости