Россияне ночью атаковали Украину более сотней БпЛА. Сколько сбила ПВО?

Армия РФ в ночь с 4 на 5 января атаковала территорию Украины 103 ударными БпЛА типа “Shahed”, а также дронами-имитаторами. Запуски состоялись из Брянска, Миллерова, Орла.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

И хотя непосредственно попадания не были зафиксированы, в Харьковской области несколько частных домов были повреждены из-за падения обломков ударного БПЛА, который бил сбит ПВО. Пострадавшим оказывается помощь.