"Вы должны гордиться тем, что наш флаг развевался во всех уголках мира": Морозюк прокомментировал выступление медийной сборной Украины на ЧМ
Заметил, что поехать туда – это уже достижение
Фото: instagram.com/krasavafc
Экс-игрок "Динамо", "Металлурга" Д и сборной Украины Николай Морозюк прокомментировал вылет медийной сборной Украины из Kings World Cup Nations и негативную реакцию фанатов на результаты "сине-желтых".
“Да, друзья, первая просьба – успокоиться и выдохнуть.
Второе – вы, как минимум, должны гордиться тем, что наш флаг развевался во всех уголках мира, всех уголках нашей планеты. Надпись Free Azov светилась на весь мир. На сегодняшний день это для нас очень большая победа. То, что ребята не добились желаемого результата… Конечно, все разочарованы и они прежде всего.
Но вы должны понимать – первое – никакие действующие профессионалы ни по минифутболу, ни по большому футболу, пляжному футболу, никто ниоткуда не может участвовать. Так как у нас нехватка кадров, финансов, документы, война – проблем чрезвычайное количество, поймите, что для нас уже победа (туда – прим.) приехать.
Меня просто удивляет, что люди пишут: "Морозюк, где ты был, тебя не хватало". Но я в прошлый раз был таким же гимном из ваших слов, как и сейчас ребята. Это очень специфическая игра, это очень специфический турнир. Единственное, что объединяет с футболом – мяч и ворота. Там очень много нюансов.
Это кардинально новая игра для нас, украинцев. Большинство сборных имеют конкретные лиги. У них есть если не колоссальный, то хотя бы малый опыт. У нас этот опыт мы получили либо в Мексике, либо набираемся при подготовке за три дня до турнира.
Понимаю, что многие будут критиковать, я привык к этому. И ребята переживают сейчас, понимают, что критика частично по делу, но я горжусь ими. Я горжусь, что они второй раз подряд... Для нас это провал в спортивной составляющей, но я ребятами горжусь. Слава Украине!” – заявил Морозюк.
Украинская команда UA Steel провела на турнире два матча. Сначала подопечные Валерия Федорчука проиграли Турции со счетом 0:5, затем Марокко 2:9.
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