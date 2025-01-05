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За декабрь Силы обороны поразили 54 тысячи целей противника. Почти половина – благодаря дронам-камикадзе

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Лидером в этом есть полк майора Роберта Бровди

За декабрь Силы обороны поразили 54 тысячи целей противника. Почти половина – благодаря дронам-камикадзе

Олександр Сирський в Telegram

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале сообщил о проведении ежемесячного совещания с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Во время нее были подведены итоги работы за декабрь.

В настоящее время наблюдается рост количества применения беспилотных систем на поле боя. В частности, россияне увеличили долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения. Силы обороны также уже применяют FPV-дроны на оптоволокне.

В частности, Сырский отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести наших беспилотных систем.

“Бесспорным лидером в этом является полк БПС майора Роберта Бровди.

В декабре операторами БПС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата – 49% – обеспечили дроны-камикадзе.

Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БПС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой”, – говорится в отчете Главнокомандующего.

Также после заслушания докладов от подчиненных рассказал о расширении количества бригад БПЛА.

“Отдельное внимание уделил наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения.

Увеличиваем количество бригад с усиленным беспилотным компонентом. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БПС и ее типовой структуры, вышедшей на финишную прямую.

Поставил задание на январь, отметил лучших воинов подразделений БПС”, – резюмировал Сырский.

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Источник:
Олександр Сирський в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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