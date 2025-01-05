За декабрь Силы обороны поразили 54 тысячи целей противника. Почти половина – благодаря дронам-камикадзе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале сообщил о проведении ежемесячного совещания с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Во время нее были подведены итоги работы за декабрь.

В настоящее время наблюдается рост количества применения беспилотных систем на поле боя. В частности, россияне увеличили долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения. Силы обороны также уже применяют FPV-дроны на оптоволокне.

В частности, Сырский отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести наших беспилотных систем.

“Бесспорным лидером в этом является полк БПС майора Роберта Бровди. В декабре операторами БПС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата – 49% – обеспечили дроны-камикадзе. Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БПС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой”, – говорится в отчете Главнокомандующего.

Также после заслушания докладов от подчиненных рассказал о расширении количества бригад БПЛА.