Известный футбольный эксперт проанализировал работу Динамо и Шахтера на трансферном рынке

Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук проанализировал последние новости из состояний украинских грандов - "Динамо" и "Шахтера". Команды уже вышли из отпуска.

- Как и ожидалось, "горняки" и киевляне решили приберечь свои трансферные "козыри" на февраль, когда начнется последний этап подготовки ко второй части чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины. Именно тогда должны будут появиться новички, которые будут претендовать на ведущие роли. О тех исполнителях, которые сейчас на просмотре этого сказать нельзя.

- Можно ли утверждать, что наши гранды не планируют усиливаться перед январскими матчами на международной арене?

- Все идет к тому. Динамовцы уже не претендуют на еврокубковую весну, лишь чудо может помочь «горнякам» пройти дальше в Лиге чемпионов. Но в это верят только самые ярые болельщики дончан.

Меня удивляет другое: почему киевляне и "горняки" в своей селекционной работе делают ставку на приглашение молодых игроков, тем более легионеров. Ведь даже если они хорошо проявят себя, то где гарантия, что в условиях военного положения через полгода захотят вернуться в Украину?

- Тогда какого вектора нашим ведущим клубам следует придерживаться в своей трансферной политике?

- На мой взгляд, "Шахтеру" уже давно следовало отказаться от ставки на бразильских легионеров. Уже прошли те времена, когда футболисты из этой страны были на виду, пользовались спросом у известных европейских клубов. Как по мне, целесообразнее нашим командам приглашать опытных игроков из балканских стран, Румынии, Чехии, Словакии.

И что еще мне пришло в голову: очень обидно, что наши гранды, которые до недавнего времени пользовались авторитетом на международной арене и до сих пор не входят ни в один пул, где бы одним из участников был бы какой-то прославленный зарубежный клуб. Это серьезная недоработка клубных менеджеров, тогда бы проще было выгодно продавать своих "звезд" или арендовать каких-то известных мастеров.

- Тогда может ли так случиться, что "Динамо" и в феврале будет пассивным на трансферном рынке?

- Не думаю, потому что киевлянам очень нужно качественное усиление. Ведь на кону - чемпионский титул. Надо стоппера, полузащитника, нападающего. Если динамовцы растранжирят то большое очковое преимущество, то это будет бешеный удар по имиджу клуба, по тренерской карьере Александра Шовковского. Поэтому киевляне должны позаботиться, чтобы не оказаться в роли скупого, который платит дважды.