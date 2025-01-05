Александрия объявила имена спарринг-партнеров на первую часть тренировочного сбора
Скоро отправляются в Турцию
Фото: ФК Олександрія
10-го января из отпуска выйдет "Александрия". В это время команда Руслана Ротаня проведет в родном городе медосмотр.
14-го января александрийцы отправятся в Турцию для проведения тренировочного сбора. Он продлится с 15-го января по 15-го февраля.
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В первой части сбора (15 января - 28 января) команда проведет 4 спарринга:
- 20.01 - "Динамо" (Батуми)
- 24.01 - "Баник" (Острава)
- 28.01 - "Ферст Виенна" (Вена)
- 28.01 - "ДАК 1904" (Дунайская Стреда)
Еще несколько контрольных матчей состоится во второй части сбора (1 февраля - 15 февраля). О них сообщат позже. В Украину "Александрия" вернется 17-го февраля.
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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