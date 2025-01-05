Александрия объявила имена спарринг-партнеров на первую часть тренировочного сбора

10-го января из отпуска выйдет "Александрия". В это время команда Руслана Ротаня проведет в родном городе медосмотр.

14-го января александрийцы отправятся в Турцию для проведения тренировочного сбора. Он продлится с 15-го января по 15-го февраля.

В первой части сбора (15 января - 28 января) команда проведет 4 спарринга:

20.01 - "Динамо" (Батуми)

24.01 - "Баник" (Острава)

28.01 - "Ферст Виенна" (Вена)

28.01 - "ДАК 1904" (Дунайская Стреда)

Еще несколько контрольных матчей состоится во второй части сбора (1 февраля - 15 февраля). О них сообщат позже. В Украину "Александрия" вернется 17-го февраля.