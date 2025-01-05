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"Потом его занесло". Вирт рассказал о сотрудничестве с Шевчуком в Вересе

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Работалось тяжело

"Потом его занесло". Вирт рассказал о сотрудничестве с Шевчуком в Вересе

Фото: НК Верес

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Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о сложностях в работе с Вячеславом Шевчуком, который тогда выполнял функции спортивного директора.

"Была встреча с президентом и он сказал, что есть кандидатура Шевчука и спросил: "Как ты на это смотришь?". Я говорю: "Нормально, положительно". Мы много лет были в одной команде, общаемся, поздравляем друг друга с Днем рождения.

Я говорю: "Приглашайте, вопросов нет". Мы втроем встретились, у каждого свои задачи. Команда моя, Слава - академия, молодежь. Но где-то потом занесло его и я сказал: "Слава, давай каждый будет делать свое дело. Я готовлю команду, я отвечаю. Не надо никуда лезть". Он все понял.

Где-то неправильные высказывания были. Последние два-три месяца я знал обо всем, что говорится за моей спиной. Хотя все подходили, обнимали, говорили: "Мы с тобой. Мы за тебя". Это все было не так. Я считаю это неправильно. Ты можешь со мной поговорить, мы в хороших отношениях были. Для меня было странно, что он переместился ближе к руководителям, а не ко мне.

Я просто сказал: "Вячеслав, наши пути расходятся. Ты в команде работай, но все. Я тебя уважаю, потому что мы много лет играли в одной команде и тяжело работали". Поэтому с уважением, но мы разошлись. Сейчас здороваемся, жмем друг другу руку", - сказал Вирт.

Напомним, сейчас Юрий Вирт возглавляет тернопольскую "Ниву", а также работает экспертом на УПЛ ТВ. Вячеслав Шевчук сейчас является ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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