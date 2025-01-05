Диалло сменит гражданство, чтобы играть за другую сборную

Сенегальский вингер "Динамо" Самба Диалло, который ныне играет в аренде за "Хапоэль", вскоре сменит гражданство. Об этом сообщает DSports.

Источник отмечает, что Диалло принял предложение играть за сборную Гвинеи. Все потому, что 22-летнего игрока не вызывают в основную сборную Сенегала.

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В этом сезоне Самба сыграл за "Хапоэль" Иерусалим 10 матчей, забил 2 гола, получил желтую и 2 прямые красные карточки.