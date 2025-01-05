"Надо все равно держать свою марку, свой уровень". Караваев поделился ожиданиями от последних матчей в Лиге Европы

Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился ожиданиями от второй части этого сезона, в частности в Лиге Европы.

- Для себя, наверное, ты сделал какие-то выводы из выступлений "Динамо" в первой половине сезона? Они получились очень неоднозначными с точки зрения разницы в результатах команды на внутренней арене и в Лиге Европы. Почему так получилось?

- Трудно так просто ответить. Когда ты выходишь на матч чемпионата Украины, то понимаешь, что здесь каждый балл на вес золота, потому что давно уже "Динамо" не добывало чемпионства, и очень хочется вернуть в Киев золотые медали.

А когда едешь играть в еврокубках, ты понимаешь, что там еще тяжелее. Да, ты и там хочешь также выигрывать и набирать баллы. Но анализируешь и где-то проводишь какие-то параллели в том смысле, что когда наши соперники в Лиге Европы едут на выездной матч против "Динамо" в Гамбург, то они за два-три часа перелетели в город проведения встречи и все - готовятся к матчу. А ты очень долго добираешься до того же Гамбурга. И это, так или иначе, сказывается. Бывает, пишут, что мы пользуемся "отмазками", делаем акцент на переездах, но нет: это просто как анализ того, что не совсем равные условия у двух команд.

Матч в четверг. В своих чемпионатах мы и наш соперник играли в один день вроде бы, но у нас на восстановление на два дня меньше, чем у команды-соперника. И, конечно, это очень влияет.

Это можно сравнить с ситуацией, когда на сборах первый контрольный матч ты играешь против команды, для которой этот спарринг уже последний на сборах. Она уже подготовлена, у нее уже через неделю чемпионат, а ты, вроде бы, хочешь и можешь, но у тебя не получается. Потому что ты еще не готов. А соперники просто быстрее, сильнее и выносливее. И ты не понимаешь как так, ведь против нас играет команда среднего уровня.

- Кстати, по поводу логистики. Подход, благодаря которому вы на пути к месту проведения международного матча делали остановку на один день в Люблине, оправдал себя?

- Да. Так немного лучше. Больше времени появляется на восстановление. Потому что когда ты едешь ночью поездом, потом рано утром встаешь (даже не рано утром, а еще ночью проходишь контроль на границе), потом приезжаешь, едешь час или полтора до аэропорта, потом еще летишь два-три часа, то после этого тебе даже дня не хватит, чтобы восстановиться. Потому что это очень большая нагрузка на организм.

- На этот раз необычной будет и подготовка на сборах, она будет перемежаться с двумя последними матчами в Лиге Европы. К сожалению, эти встречи уже не будут иметь турнирного значения. Как дела с мотивацией на эти поединки?

- Наша мотивация в этих матчах будет в том, чтобы держать имидж клуба, ведь это в любом случае официальные матчи. К тому же и наши соперники будут мотивированными, потому что у них еще есть какие-то турнирные задачи.

Не будет такого, что мы будем выходить на поле с мыслями, что это уже не нужные нам матчи или какие-то товарищеские - нет, это официальные матчи, где на нас будут смотреть во всей Европе. И поэтому надо все равно держать свою марку, свой уровень и даже в этих матчах показать, что предыдущие результаты в Лиге Европы были для нас черной полосой, в которую не хочется возвращаться. Поэтому хочется уже поскорее новые еврокубки, чтобы показать свой другой уровень.

- Вот ты сказал об имидже клуба, о бренде. А ты со стороны видишь, для молодых динамовцев это что-то значит?

- Да, конечно, они это все понимают. Просто, может, еще не так глубоко это воспринимают. А, может, наоборот, это очень сильно на них давит, потому что это такое бремя: ты не просто играешь в каком-то клубе, ты играешь в самом знаменитом клубе нашей страны и от тебя болельщики, эксперты и все остальные ждут положительных результатов. И не только на такие результаты, а еще и на зрелищную игру. Поэтому ты должен соответствовать этим ожиданиям. И когда все тебя "хейтят" за плохую игру или за плохие результаты, то надо не только справляться со всем этим негативом, но и настраиваться на матч, чтобы потом показать лучшие результаты и игру. Конечно, от этого где-то есть волнение.

Но такого, что имеет место какое-то равнодушие, то этого точно нет. Я вижу, что все ребята в нашей команде профессионалы своего дела и максималисты - они хотят в каждом матче достигать максимального результата. Этих ребят не было бы в "Динамо", если бы им было безразлично.