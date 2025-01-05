Микитин: Динамо и Шахтер не форсируют событий в селекционной работе потому, что им уже ничего не светит в еврокубках?

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин проанализировал подготовку "Шахтера" и "Динамо" к последним матчам группового этапа еврокубков.

"Если откровенно, то был убежден, что "горняки" и динамовцы будут активнее на трансферном рынке. Были надежды, что еще до отъезда на сбор в Турцию, они подпишут нескольких опытных исполнителей, а не будут просматривать молодежь. Возможно, не форсируют событий в селекционной работе потому, что им уже ничего не светит в еврокубках? Это вопрос к клубным менеджерам. Как по мне, то, что наши гранды часто разочаровывают на всех "фронтах" влияет и на игру сборной. Потому что когда лидеры "Шахтера" и "Динамо" приезжают в расположение главной команды страны, то им не хватает уверенности в своих силах, а это влияет на результат. Поэтому чем сильнее будут отечественные клубы, тем лучше будет играть сборная. Вот почему следует прилагать усилия, чтобы не только прогрессировала наша молодежь, но и приглашать в Украину выступать сборников других стран. От этого только возрастет уровень чемпионата УПЛ.

Что касается спарринг-партнеров "Шахтера" и "Динамо" на сборе в Турции, то я не думаю, что они подбирались под стиль будущих соперников в еврокубках в конце января. На этом этапе главное заложить прочный фундамент общефизической подготовки", - сказал Микитин.