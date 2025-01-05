Такой разный сезон 1996/97. Как вернулся Лобановский и что наладил

Сегодня великому коучу исполнилось бы восемьдесят шесть — кстати, вполне тот возраст, когда еще можно спокойно жить. По этому случаю рассказываем, при каких условиях “Лобан” в 90-х совершил камбэк в “Динамо” и какие заложил подводные камни — как ни крути, за несколько сезонов клуб забыл такое слово, как “кризис”, и успешно мучил "Барселоны" и "Реалы".

Прошло столько лет, а Валерий Лобановский до сих пор остается иконой, мыслителем, а для кого-то — ориентиром. О Мэтре сказано множество слов, его три версии “Динамо” ставятся в пример приближенности к идеалу, да и те, кто имел возможность хоть как-то взаимодействовать с тренером, стремились прикоснуться к величию.

Находиться на пике славы — прекрасно. Впрочем, нас всегда интересовал момент стартового импульса — что надо сделать, чтобы в конце концов дойти до соответствующих достижений? Поэтому вспомним события сезона 1996/97 и первые шаги “Лобана” на знакомом мостике — как ему удалось вдохнуть новую жизнь в “сине-белых”?

Почему мы выбрали 90-е? Одно дело, когда ты работаешь в тоталитарной системе со своими закоренелыми нюансами, а другое — приезжаешь в фактически новую страну и принимаешь команду с полностью испорченной репутацией. Интригует, разве нет?

Лобановский внимательно наблюдал, но не спешил

Несмотря на доминацию в Высшей лиге, “Динамо” совсем не радовало на международной арене. 2 очка в розыгрыше ЛЧ 1994/95 (хотя отдадим должное сильным соперникам — мюнхенской “Баварии” и “ПСЖ”), тот самый “шубный скандал”, сенсационные проигрыши венскому “Рапиду” и “Ксамаксу” — проблемы игрового и репутационного характера накапливались со скоростью лавины.

Идея возвращения Лобановского широко поднималась еще в 1994-м. Григорий Суркис хорошо запомнил тот день, когда осознал — только легенда способна воплотить необходимые изменения. “11 декабря 1994-го. В тот день в Киеве был проигран матч «Баварии» в ЛЧ 1:4, и Йожеф Сабо положил на стол заявление об уходе. Тогда возникла идея найти тренера, который бы отвечал имиджу и задачам “Динамо”. Мы неоднократно встречались с Лобановским, когда он приезжал в Киев, разговаривали по телефону. Однако его контракт с Кувейтской федерацией было невозможно разорвать. Возникали и другие кандидаты на пост наставников “Динамо”, но по большому счету, кроме Валерия Васильевича, никто всерьез не обсуждался”.

После позора в Невшателе вопрос обострился сильнее — Сабо хоть и привлек молодых Шовковского, Ващука и Шевченко, однако мог так же “успешно” потерять подрастающее, без сомнения, талантливое поколение. В сентябре 1996-го еврокубки для киевлян закончились, но и без них позиции Йожефа Йожефовича были чрезвычайно шаткими — в осенней части команда уступила запорожскому “Металлургу” (1:2), полтавской “Ворскле” (3:4), также не раскусила “Торпедо” Запорожье (0:0) и “Днепр” (2:2).

Отдельная история — вылет из национального кубка от винницкой “Нивы” в октябре; в серии пенальти Владимир Цыткин (на фото) взял удар Виталия Косовского, еще одну попытку упустил Павел Шкапенко, и растерянный Сабо закрылся в раздевалке, чтобы избежать придирчивых взглядов репортеров.

Обвинения игроков в “сливах”, едва ли не истерические пресс-конференции, токсичная атмосфера, логическое ухудшение показателей (перед зимней паузой “бело-синие” опережали ближайшего конкурента на 7 очков, но не нравились манерой игры) — было очевидно, что всем пора перезагрузиться.

ВВЛ, связанный договоренностями со сборной Кувейта, отсиживался на вилле (Персидский залив страдал от посягательств Саддама Хусейна), однако времени не терял — следил за перипетиями вокруг встречи с “Панатинаикосом”, поддерживал связь с Анатолием Пузачем и Александром Чубаровым, детально изучал состав, просматривал видеокассеты с записями поединков и много моделировал. Как утверждают очевидцы, еще летом 1996-го Лобановский имел на руках десять вариаций стартовой обоймы, собранной из имеющихся футболистов, детально знал прихоти каждого из ребят (даже больше, чем Сабо) и пытался уловить все, до мелочей.

Что интересно, не все воспринимали возможное появление Валерия Васильевича панацеей от бед — в прессе не побоялись обозвать “памятником”, а Леонид Буряк намекнул на возраст (хотя Лобановскому в январе 1996-го исполнилось только 57). “Я вам скажу, что в жизни каждого человека есть определенный временной промежуток полезности. Нельзя тренировать команды по телефону. При всем уважении к Валерию Лобановскому, его можно сделать консультантом, или президентом Федерации футбола. Но когда человек в возрасте, то толку от него мало”. Смелое заявление, которое Мэтр прочитал на страницах газет и лишь иронично улыбнулся.

Да, это был не настолько физически подтянутый человек (в частности, некоторые источники обвинили специалиста в злоупотреблении спиртными напитками). Наблюдалось ухудшение здоровья (безумная жара на Ближнем Востоке добавила свое), но чтобы сомневаться в профессиональной пригодности? Критики немало писали/говорили о неактуальности методик, пугали физическими нагрузками, но по сути эти же упражнения и подход здорово помогли — условный Олег Лужный с переходом в “Арсенал” мог работать за всех в обороне, да и Андрей Шевченко благодаря выдержке легко адаптировался к “россонери”.

Суркисы не сразу убедили Лобановского — телефонные разговоры, аудиенции завершались тактичным отказом. Кроме беспокоивших на определенном этапе кувейтцев и пресловутых шуб с шапками, коуч симпатизировал бывшему президенту Виктору Безверхому; показательно, что как только ВВЛ дал согласие, в клубе появились Владимир Веремеев, Михаил Ошемков и Анатолий Сучков — все имели вес при прошлом руководстве.

Зимой 1996-го Полковник в частной беседе обронил, что “все идет к тому, что он вернется в Киев”, дальше собиралась информация (причем Сабо, видевший, откуда дует ветер, разрешил Пузачу присутствовать на тренировках), а в октябре состоялась пресс-конференция.

“Я столько лет играл и работал, что, откровенно говоря, мне кажется, я отсюда и не уезжал. Такое впечатление, что я здесь работаю.

Игроки сегодня должны быть готовы к выполнению различных задач, вариантов ведения игры. Надо поднимать уровень футбола в целом”, — первым делом сообщил тренер. И уточнил: ждите меня с 1 января 1997-го.

Валерий Васильевич знал, куда давить

Уже в феврале “Динамо” оформило трофей. Хотя это был товарищеский Кубок Содружества, однако Лобановский излучал сдержанный оптимизм. Его подопечные без труда справились с киргизским “Металлургом” (9:1), литовской “Каредой” (5:1) и армянским “Пюником”. В четвертьфинале отпал “Зимбру” (2:0), в 1/2-й — “Сконто” (0:0; серия пенальти - 4:1), а в решающий момент удалось “перестрелять” московский “Спартак”. На точные выстрелы Титова и Тихонова ответили Белькевич (дубль) и Андрей Шевченко.

“Это очередной этап подготовки к чемпионату Украины. Игроки национальной команды готовятся к отборочным играм чемпионата мира. Как таковой цели, — побеждать в этом турнире, — у нас не было. И даже, когда вышли на поле, мы сказали: «Любой ценой - нет. Да, постараться сыграть как можно лучше”. Поэтому чувствую удовлетворение от того, что ребята сыграли хорошо.

Доволен. Команда играла грамотно тактически. Ну, ошибки были, но они бывают в каждой игре. Никаких выводов быть не может, это лишь этап. После короткого пребывания в Киеве мы выезжаем в Израиль, где продолжим подготовку”.

ВВЛ — не волшебник, который по мановению палочки превратил тыкву в карету и заставил самостоятельно ехать. Впрочем, наставник четко осознавал, что следует структурировать и какие посылать месседжи “наверх”.

“Мы даже не ставили задачу кого-то приглашать, потому что это сегодня практически невозможно. Потому что футболисты... они же хотят иметь конкретные условия, заботятся о своем будущем. Потому что их карьера не слишком продолжительная. А если бы мы эту задачу ставили, то нужно подготовиться, ведь просто пригласить нельзя.

Говорить о приобретении сильных футболистов с Запада — нет смысла, собственно, как и из Восточной Европы. Судя по всему, об этом следует забыть на ближайшее время. Наша задача — не в том, чтобы привозить иностранных игроков, а чтобы создать такие условия, чтобы наши никуда не уезжали. И, конечно, нужно беспокоиться о воспитании собственного резерва — чем занимаются западные клубы, даже если у них есть деньги на приобретение исполнителей высокого класса. Это намного дешевле и выгоднее, потому что, подготовив хорошего игрока, его можно продать за приличные деньги", — Мэтр публично делился размышлениями о комплектации и отсутствии подходящей инфраструктуры.

Реакция не заставила себя ждать: уже вскоре началось обновление базы и развитие детско-юношеской школы. Да и относительно “собственного резерва”: Лобановский получил настоящий алмаз, проигнорированный Сабо — Андрей Гусин принял участие в 13 матчах (979 минут, 2 мяча, 1 результативная передача) и продемонстрировал, что наделен серьезным потенциалом.

Есть обратная сторона медали — история с Виктором Леоненко. Прогресс пары Шевченко-Ребров не подлежал сомнениям, а аура одиозного нападающего и ныне эксперта только вредила. И если это не так (представим, что Валерий Васильевич имел предвзятость и слушал нашептывания Сабо), то стратегически все равно “Динамо” осталось в плюсе. Полковник всегда утверждал, — еще на ознакомлении: «Сначала команда, потом — ты”.

“Мне рассказывали, что находились люди, которые пугали игроков моим возвращением, словно маленьких детей серым волком: “Вернется Лобановский, он вас кнутом загонит — завоете”. Настороженность футболистов при знакомстве, — я разговаривал с каждым, — была заметна невооруженным глазом. Один игрок, например, едва со мной поздоровавшись, мрачно сказал: “Все равно сережку не сниму”. “Какую сережку?”, — удивился я. Он повернулся в профиль и показал сережку в ухе.

“Поверь, — сказал я ему, — мне совершенно нет дела до твоей сережки. Пусть их будет даже две. Вопрос в твоей готовности работать и добиваться места в составе”. Этот футболист, стоит заметить, работал на совесть и через несколько лет чаще стал появляться в основном составе. Ни разу я не вспомнил о его сережке и даже не знаю, до сих пор ли он ее носит”, — говорил Лобановский. Метод кнутом и кнутом себя дискредитировал себя еще во дни расцвета Олега Блохина — да, нагрузки были применены, но не обошлось без шейпинга и различных упражнений, направленных на координацию.

То, что “бело-синие” выиграли Высшую лигу, нисколько не удивило. 30 мая 1997-го столичный гранд сокрушил кропивницкую “Зирку-НИБАС” 6:1 и за три тура до финиша дистанции поднял над головой пятое подряд национальное золото. После ВВЛ позволил себе расслабиться — например, в “рамке” выпустил Вячеслава Кернозенко (как итог, было взято по 1 баллу — с “Металлургом” З и киевским ЦСКА).

Если обобщить, то весенний отрезок удался на славу — 12 побед, 2 ничьи и 1 поражение, нанесенное тернопольской “Нивой” (единственный гол провел Автандил Капанадзе). 33 забитых, 9 пропущенных, 11 пунктов преимущества над ближайшим преследователем, — донецким “Шахтером”, — в воздухе витал дух не столько текущего чемпионства, а предчувствие чего-то большого.

В розыгрыше 1997/98 “Динамо” возглавило квартет С с “ПСВ”, “Ньюкаслом” и “Барселоной”, но остановилось на “Ювентусе”. Через год Лобановскому не хватило немного, чтобы увидеться с Алексом Фергюсоном в финале ЛЧ.