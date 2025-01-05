Со Слюбиком. Динамо объявило список игроков, которые примут участие в турецком тренировочном сборе
Это не единственная неожиданность
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" прибыло в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор. В понедельник команда проведет первую тренировку.
Ко второй части сезона будут готовиться 30 футболистов:
- Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Богдан Слюбик;
- Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Даниил Ищенко;
- Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Владислав Герич.
В первой части тренировочного сбора "Динамо" проведет 4 спарринга: против "Магдебурга" (10 января), "ФКСБ" (12 января), "Видзева" (13 января), "ЦСКА 1948" (16 января).
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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