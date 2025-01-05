"Возможно, Надеин ревновал Поворознюка": Вирт - о том, мог ли получить Дмитрий должность в Вересе
Ходили слухи
Фото: Facebook Дмитра Поворознюка
Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт ответил на вопрос о возможном получении в свое время блогером Дмитрием Поворознюком должности в ривненском клубе.
"Ходили слухи, что хотели поменять менеджмент клуба и Дмитрий должен был получить какую-то должность. Точно не спортивную.
Я так понимаю, там шла борьба за должности, поэтому где-то не все так произошло, как он хотел. Возможно, Иван Надеин ревновал Дмитрия, потому что он действительно был очень популярным в клубе и среди болельщиков", - сказал Вирт.
Напомним, сейчас Юрий Вирт возглавляет тернопольскую «Ниву», а также работает экспертом на УПЛ ТВ. Дмитрий Поворознюк занимается YouTube-каналом ТРЕНДЕЦ.
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