"Возможно, Надеин ревновал Поворознюка": Вирт - о том, мог ли получить Дмитрий должность в Вересе

Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт ответил на вопрос о возможном получении в свое время блогером Дмитрием Поворознюком должности в ривненском клубе.

"Ходили слухи, что хотели поменять менеджмент клуба и Дмитрий должен был получить какую-то должность. Точно не спортивную. Я так понимаю, там шла борьба за должности, поэтому где-то не все так произошло, как он хотел. Возможно, Иван Надеин ревновал Дмитрия, потому что он действительно был очень популярным в клубе и среди болельщиков", - сказал Вирт.

Напомним, сейчас Юрий Вирт возглавляет тернопольскую «Ниву», а также работает экспертом на УПЛ ТВ. Дмитрий Поворознюк занимается YouTube-каналом ТРЕНДЕЦ.