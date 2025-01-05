  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Возможно, Надеин ревновал Поворознюка": Вирт - о том, мог ли получить Дмитрий должность в Вересе
В тренде

"Возможно, Надеин ревновал Поворознюка": Вирт - о том, мог ли получить Дмитрий должность в Вересе

Общие новости

Ходили слухи

"Возможно, Надеин ревновал Поворознюка": Вирт - о том, мог ли получить Дмитрий должность в Вересе

Фото: Facebook Дмитра Поворознюка

Новина українською

Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт ответил на вопрос о возможном получении в свое время блогером Дмитрием Поворознюком должности в ривненском клубе.

"Ходили слухи, что хотели поменять менеджмент клуба и Дмитрий должен был получить какую-то должность. Точно не спортивную.

Я так понимаю, там шла борьба за должности, поэтому где-то не все так произошло, как он хотел. Возможно, Иван Надеин ревновал Дмитрия, потому что он действительно был очень популярным в клубе и среди болельщиков", - сказал Вирт.

Напомним, сейчас Юрий Вирт возглавляет тернопольскую «Ниву», а также работает экспертом на УПЛ ТВ. Дмитрий Поворознюк занимается YouTube-каналом ТРЕНДЕЦ.

По теме
yellow-arrow
Диалло опроверг информацию о смене гражданства
yellow-arrow
Кривбасс объявил всех соперников на испанских сборах
yellow-arrow
В оккупированном Крыму умер бывший игрок Днепра, чемпион СССР
Юрий Вирт Верес (Ровно) Дмитрий Поворознюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости