В оккупированном Крыму умер бывший игрок Днепра, чемпион СССР

Украинская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская сообщила о смерти отца, бывшего футболиста, Олега Серебрянского.

В своей карьере, во времена СССР, выступал за "Черноморец", "Таврию", "Днепр" и "Колос" (Павлоград). В составе днепрян становился чемпионом СССР (1983 г.).

Дочь Екатерина, в своем посте в Facebook отметила, что не имеет возможности попрощаться с отцом.

"Прощание состоится 6.01 в 10:00 в Церкви Дмитрия Солунского, Республика Крым, Абдал 1. Встреча у входа в 9:50. Кто планирует быть, пожалуйста, напишите в личные сообщения, я предоставлю контакт координатора. Пока пишу только организационную информацию, потому что очень больно из-за потери. Но еще больнее, что не могу попрощаться с отцом лично, поскольку не имею возможности приехать из-за запрета на въезд в РФ", - написала Серебрянская.

Олег Серебрянский умер 29-го декабря 2024 года. Он отошел в вечность в 69-м возрасте.