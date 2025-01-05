Кривбасс объявил всех соперников на испанских сборах
6 матчей
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" определился со всеми спарринг-партнерами на зимних учебно-тренировочных сборах, которые команда проведет в Испании. Матчи состоятся в конце января и в начале февраля.
Расписание контрольных игр:
- 24.01 - "Олимпия" Любляна, Словения;
- 28.01 - "Тромсе" Тромсе, Норвегия;
- 31.01 - "Кальмар" Кальмар, Швеция;
- 06.02 - "Раннерс" Раннерс, Дания;
- 09.02 - "Левадия" Таллинн, Эстония;
- 12.02 - "Согндал" Согндалсфьера, Норвегия.
Напомним, первую часть сезона в УПЛ "Кривбасс" завершил на 4-м месте. В Кубке Украины команда вылетела на стадии 1/8 финала.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
- Роману Григорчуку приглянулся. ЛНЗ ждет пополнение французским вингером
- Реал Мадрид намерен продать своего 21-летнего таланта
- Очередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000