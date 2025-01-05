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Кривбасс объявил всех соперников на испанских сборах

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Кривбасс объявил всех соперников на испанских сборах

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

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"Кривбасс" определился со всеми спарринг-партнерами на зимних учебно-тренировочных сборах, которые команда проведет в Испании. Матчи состоятся в конце января и в начале февраля.

Расписание контрольных игр:

  • 24.01 - "Олимпия" Любляна, Словения;
  • 28.01 - "Тромсе" Тромсе, Норвегия;
  • 31.01 - "Кальмар" Кальмар, Швеция;
  • 06.02 - "Раннерс" Раннерс, Дания;
  • 09.02 - "Левадия" Таллинн, Эстония;
  • 12.02 - "Согндал" Согндалсфьера, Норвегия.

Напомним, первую часть сезона в УПЛ "Кривбасс" завершил на 4-м месте. В Кубке Украины команда вылетела на стадии 1/8 финала.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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