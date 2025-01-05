Кривбасс объявил всех соперников на испанских сборах

"Кривбасс" определился со всеми спарринг-партнерами на зимних учебно-тренировочных сборах, которые команда проведет в Испании. Матчи состоятся в конце января и в начале февраля.

Расписание контрольных игр:

24.01 - "Олимпия" Любляна, Словения;

28.01 - "Тромсе" Тромсе, Норвегия;

31.01 - "Кальмар" Кальмар, Швеция;

06.02 - "Раннерс" Раннерс, Дания;

09.02 - "Левадия" Таллинн, Эстония;

12.02 - "Согндал" Согндалсфьера, Норвегия.

Напомним, первую часть сезона в УПЛ "Кривбасс" завершил на 4-м месте. В Кубке Украины команда вылетела на стадии 1/8 финала.