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Диалло опроверг информацию о смене гражданства

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Диалло опроверг информацию о смене гражданства

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Хапоэля" Иерусалим Самба Диалло, арендованный из киевского "Динамо", опроверг информацию о смене сенегальского гражданства на гвинейское.

"Я получил эту информацию так же, как и вы. Хочу вас заверить, что я есть и буду оставаться игроком сборной Сенегала.

Я родился сенегальцем и чувствую себя сенегальцем. Этот народ дал мне все, и я должен вернуть ему все. У меня есть только один и единственный вариант - это сборная Сенегала.

Я терпелив и знаю, что отбор открыт для всех, мне просто нужно работать, чтобы заслужить потенциальный вызов от тренера", - написал Диалло в Instagram.

В этом сезоне Самба отыграл за "Хапоэль" Иерусалим 10 матчей, забил 2 гола, получил желтую и 2 прямые красные карточки.

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Сенегал Динамо (Киев) Гвинея Самба Диалло
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Источник:
Samba Diallo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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