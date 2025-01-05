Диалло опроверг информацию о смене гражданства

Вингер "Хапоэля" Иерусалим Самба Диалло, арендованный из киевского "Динамо", опроверг информацию о смене сенегальского гражданства на гвинейское.

"Я получил эту информацию так же, как и вы. Хочу вас заверить, что я есть и буду оставаться игроком сборной Сенегала.

Я родился сенегальцем и чувствую себя сенегальцем. Этот народ дал мне все, и я должен вернуть ему все. У меня есть только один и единственный вариант - это сборная Сенегала.

Я терпелив и знаю, что отбор открыт для всех, мне просто нужно работать, чтобы заслужить потенциальный вызов от тренера", - написал Диалло в Instagram.