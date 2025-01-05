Диалло опроверг информацию о смене гражданства
Лживый вброс?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Хапоэля" Иерусалим Самба Диалло, арендованный из киевского "Динамо", опроверг информацию о смене сенегальского гражданства на гвинейское.
"Я получил эту информацию так же, как и вы. Хочу вас заверить, что я есть и буду оставаться игроком сборной Сенегала.
Я родился сенегальцем и чувствую себя сенегальцем. Этот народ дал мне все, и я должен вернуть ему все. У меня есть только один и единственный вариант - это сборная Сенегала.
Я терпелив и знаю, что отбор открыт для всех, мне просто нужно работать, чтобы заслужить потенциальный вызов от тренера", - написал Диалло в Instagram.
В этом сезоне Самба отыграл за "Хапоэль" Иерусалим 10 матчей, забил 2 гола, получил желтую и 2 прямые красные карточки.
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