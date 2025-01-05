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Бартулович - об украинских олигархах: В Хорватии мечтают о таких людях

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Рассказал о хорватском футболе

Бартулович - об украинских олигархах: В Хорватии мечтают о таких людях

Фото: ФК Ингулец

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Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович поделился мыслями о том, чего не хватает сборной Украины, чтобы достичь таких успехов, как сборная Хорватии.

"Трудный вопрос. Например, у Хорватии условия не самые лучшие - стадионы, базы. У нас только начинают появляться такие базы. Например, в Хорватии мечтают о таких людях, которые здесь такие деньги вкладывали в футбол, как Коломойский и другие олигархи.

У нас мечтают о таких людях, чтобы пришли и сделали инфраструктуру. У нас такого нет. В последнее время государство начало какие-то программы внедрять: новые поля делают, базы, и немного клубы добавляют.

Я считаю, первое - талант, плюс характер за свою страну. У нас это очень такое - все игроки в сборную приезжают, и для них это гордость. Возможно, после Югославской войны этот характер начал проявляться. Плюс талант. Есть всегда хорошие игроки в школах. И у нас климат. Например, когда я был в Хорватии мальчиком, с утра до вечера на футбольном поле - футбол, футбол, футбол. В Украине ноябрь, декабрь, январь, февраль - только зал или здесь появляются синтетические поля, манежи, это хорошо. А летом, когда надо играть в футбол, мы не играем - у нас отпуск", - сказал Бартулович.

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Младен Бартулович Украина Хорватия
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Источник:
The Sport Dnipro Ukraine
Опубликовал: Виктор Иванчук
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