Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 января

"Рома" смогла победить "Лацио" в матче 19 тура Серии А. Свое преимущество "джалоросси" добыли на первых минутах. Сначала на десятой минуте ворота "Лацио" поразил Пеллегрини, а через десять минут – Салемакерс. Довбик поучаствовал в двух голевых атаках, и в целом действовал на команду. Украинец был заменен на 74-й минуте, и "Рома" победила 2:0.

Крупнейшие клубы Англии провели зрелищный матч в 20 туре АПЛ. Несмотря на то, что "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" – во второй половине, команды играли на равных. Мартинес открыл счет, Гакпо сравнял его, затем впереди был уже "Ливерпуль", но точку в матче поставил Диалло – 2:2. Магуайр едва не принес МЮ победу, однако упустил хороший момент на 90+7 минуте.

Кипер "Реала" Андрей Лунин сыграет в основе мадридского клуба в матче Кубка Испании против команды "Минера". Об этом сказал Карло Анчелотти заметив, что "Тибо Куртуа надо отдохнуть". Матч "Минеры" с "Реалом" состоится в понедельник 6 января.

Париж забрал 13-й Суперкубок за последние 14 лет. В матче в Катаре команда Луиса Энрике справилась с "Монако". Единственный гол на 90+2 минуте забил Дембеле – 1:0.

"Полесье" объявило о расставании с полузащитником Богданом Кушниренко. У игрока завершился срок действия контракта, и стороны решили его не продлевать. В "Полесье" Кушниренко сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Киевское "Динамо" прибыло в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор. В понедельник команда проведет первую тренировку. Ко второй части сезона будут готовиться 30 футболистов, в том числе и защитник "Руха" Богдан Слюбик, который находится в "Динамо" на просмотре.