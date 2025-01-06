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Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января

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А также начало сборов Динамо и участие Лунина в Кубке Испании

Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 января

Довбик сыграл в победном матче Ромы с Лацио

"Рома" смогла победить "Лацио" в матче 19 тура Серии А. Свое преимущество "джалоросси" добыли на первых минутах. Сначала на десятой минуте ворота "Лацио" поразил Пеллегрини, а через десять минут – Салемакерс. Довбик поучаствовал в двух голевых атаках, и в целом действовал на команду. Украинец был заменен на 74-й минуте, и "Рома" победила 2:0.

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед расписали зрелищную ничью

Крупнейшие клубы Англии провели зрелищный матч в 20 туре АПЛ. Несмотря на то, что "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" – во второй половине, команды играли на равных. Мартинес открыл счет, Гакпо сравнял его, затем впереди был уже "Ливерпуль", но точку в матче поставил Диалло – 2:2. Магуайр едва не принес МЮ победу, однако упустил хороший момент на 90+7 минуте.

Лунин сыграет в Кубке Испании

Кипер "Реала" Андрей Лунин сыграет в основе мадридского клуба в матче Кубка Испании против команды "Минера". Об этом сказал Карло Анчелотти заметив, что "Тибо Куртуа надо отдохнуть". Матч "Минеры" с "Реалом" состоится в понедельник 6 января.

Пари Сен-Жермен выиграл Суперкубок Франции

Париж забрал 13-й Суперкубок за последние 14 лет. В матче в Катаре команда Луиса Энрике справилась с "Монако". Единственный гол на 90+2 минуте забил Дембеле – 1:0.

Кушниренко покинул Полесье

"Полесье" объявило о расставании с полузащитником Богданом Кушниренко. У игрока завершился срок действия контракта, и стороны решили его не продлевать. В "Полесье" Кушниренко сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Со Слюбиком. Динамо объявило список игроков, которые примут участие в тренировочном сборе

Киевское "Динамо" прибыло в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор. В понедельник команда проведет первую тренировку. Ко второй части сезона будут готовиться 30 футболистов, в том числе и защитник "Руха" Богдан Слюбик, который находится в "Динамо" на просмотре.

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