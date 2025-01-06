Мазяр прокомментировал интерес Атырау
Всегда приятно, когда оценивают квалификацию
Фото: instagram.com/fcakzhayik / Автор невідомий
Бывший наставник каменской "Стали" Владимир Мазяр сообщил, что предложение от "Атырау" поступило еще месяц назад.
"Я отказал, потому что мои мысли сейчас в другом русле. Приятно, что мной интересуются в Казахстане. Это отличная страна и я там провел хорошие годы, когда работал в "Акжайыке". Однако пока могу опровергнуть [информацию]", – заверил Мазяр.
Напомним, что экс-форвард "Днепра" и "Ворсклы" дважды возглавлял клуб из Уральска (2017-2018 и 2021-22). Пока это его единственный иностранный коллектив в тренерской карьере. В Украине Владимир работал еще осенью 2019 года, когда всего на 2 месяца задержался во "Львове".
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