Бартулович объяснил, почему Заря в селекции предпочитает легионеров
Материальная сторона вопроса
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Главный тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о проблемах с комплектацией.
"Очень тяжело комплектовать команду, потому что появляются новые команды, которые дают высокие зарплаты – и это поднимает аппетиты украинских футболистов. Надо искать украинцев, но тяжело это. И переходим на рынок, где на наш уровень зарплаты можем пригласить легионеров. Такой путь, потому что, повторюсь, трудно украинца подписать, если ему дают в другой команде в 2-3 раза больше", – утверждает хорватский специалист.
В конце года с аренды вернулись Илья Гулько и Иван Головкин, выступавшие в составе "Миная". Алиун Ндур и Бенито отправились обратно в свои клубы – португальскую "Эштрелу" и киевское "Динамо".
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