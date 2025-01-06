Бартулович объяснил, почему Заря в селекции предпочитает легионеров

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о проблемах с комплектацией.

"Очень тяжело комплектовать команду, потому что появляются новые команды, которые дают высокие зарплаты – и это поднимает аппетиты украинских футболистов. Надо искать украинцев, но тяжело это. И переходим на рынок, где на наш уровень зарплаты можем пригласить легионеров. Такой путь, потому что, повторюсь, трудно украинца подписать, если ему дают в другой команде в 2-3 раза больше", – утверждает хорватский специалист.