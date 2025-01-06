Сегодня 86 лет со дня рождения Валерия Лобановского

Валерий Васильевич Лобановский родился 6 января 1939 года в Киеве. Сегодня ему могло бы исполниться 86 лет. Многолетний наставник "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988. С 2000 по 2002-й Валерий Васильевич тренировал главную команду Украины, параллельно руководя динамовцами.

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Лобановский – второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола. Самый титулованный футбольный наставник 20 века. Входит в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer, France Football, FourFourTwo и ESPN. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 года. 7 мая во время матча против "Металлурга" в Запорожье у легендарного тренера случился инсульт. После операции он так и не пришел в сознание.