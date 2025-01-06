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"Давай с нами, покажешь уровень". Игрок UA Steel ответил на критику Милевского

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Медийная сборная Украины неудачно выступила на турнире Kings World Cup Nations

"Давай с нами, покажешь уровень". Игрок UA Steel ответил на критику Милевского

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Игрок медийной сборной Украины "UA Steel" Денис Олейник отреагировал на критику экс-форварда национальной команды и киевского "Динамо" Артема Милевского.

Напомним, "UA Steel" потерпела два разгромных поражения на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает Жерар Пике. Сначала сине-желтые уступили Турции (0:5), а затем Марокко (2:9). В связи с этим Милевский подверг жесткой критике выступление команды. И вот один из игроков медийной сборной ответил Артему.

"Владимирович, везу тебе макароны, как ты и просил. В следующий раз давай с нами, поможешь нам, покажешь уровень", - написал Олейник в Instagram.

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"Давай с нами, покажешь уровень". Игрок UA Steel ответил на критику Милевского - изображение 1
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Денис Олейник Артем Милевский UA Steel
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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