"Давай с нами, покажешь уровень". Игрок UA Steel ответил на критику Милевского
Медийная сборная Украины неудачно выступила на турнире Kings World Cup Nations
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Игрок медийной сборной Украины "UA Steel" Денис Олейник отреагировал на критику экс-форварда национальной команды и киевского "Динамо" Артема Милевского.
Напомним, "UA Steel" потерпела два разгромных поражения на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает Жерар Пике. Сначала сине-желтые уступили Турции (0:5), а затем Марокко (2:9). В связи с этим Милевский подверг жесткой критике выступление команды. И вот один из игроков медийной сборной ответил Артему.
"Владимирович, везу тебе макароны, как ты и просил. В следующий раз давай с нами, поможешь нам, покажешь уровень", - написал Олейник в Instagram.
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