"Давай с нами, покажешь уровень". Игрок UA Steel ответил на критику Милевского

Игрок медийной сборной Украины "UA Steel" Денис Олейник отреагировал на критику экс-форварда национальной команды и киевского "Динамо" Артема Милевского.

Напомним, "UA Steel" потерпела два разгромных поражения на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает Жерар Пике. Сначала сине-желтые уступили Турции (0:5), а затем Марокко (2:9). В связи с этим Милевский подверг жесткой критике выступление команды. И вот один из игроков медийной сборной ответил Артему.