Реал с Луниным побеждает в Кубке, Милан в волевом стиле выигрывает Суперкубок Италии. Главные новости за 6 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 6 января

В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Реал" играл в Картахене против ФК "Депортиво Минера" ​​из четвертого дивизиона.

В стартовом составе мадридцев, как и предполагалось, вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Противостояние завершилось разгромной победой мадридского клуба – 5:0. Забивали Камавинга, дважды Гюллер, Вальверде и Модрич.

В финальном матче Суперкубка Италии встречались "Интер" и "Милан. Миланское дерби подарило болельщикам интригу и невероятное розвязку. "Интер" выигрывал 2:0, но "Милан" смог в конце встречи сравнять счет - 2:2. На 90+3 минуте Абрахам своим ударом принес победу "Милану" в сумасшедшем матче – 3:2.

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский продолжит карьеру в "Полесье", сообщает ТаТоТаке. По информации источника, вечером 5 января футболист подписал долгосрочный контракт с житомирским клубом. 30-летний Андриевский перебрался в новую команду в статусе свободного агента.

Донецкий клуб заинтересован в приобретении защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, у 20-летнего футболиста сейчас два варианта продолжения карьеры – от дончан и зарубежного клуба. Раньше Крупского сватали в МЛС.

Донецкий клуб может подписать бразильского хавбека "Руха" Эдсона.

Как сообщает Футбол 24, 26-летний футболист пройдет собрание в составе "Шахтера" в Турции, после чего по нему и будет принимать решение главный тренер "горняков" Марино Пушич. В феврале 2024 года бразилец был арендован мексиканским "Хуаресом" (13 поединков без результативных действий), после того как отказался возвращаться в Украину из отпуска.

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик ожидает результатов пробы В после положительного допинг-теста пробы А. Ведущий ТаТоТако Михаил Спиваковский рассказал, как проходит эта процедура.

Биологический материал для проб А и В всегда берется одновременно. Проба раскрывается и анализируется обычно через 6-8 недель после того, как потенциальный виновник подтверждает, что хочет ее раскрыть. Михаил Мудрик такое подтверждение написал, и это часть стратегии его команды.

Лондонский "Арсенал" планирует усилить вратарскую позицию. И как сообщает британский журналист и инсайдер Дин Джеймс, у "канониров" на примете есть два кандидата, один из которых - 22-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался по поводу "слияния" двух львовских клубов - "Руха" и "Карпат".

"Я считаю, что под красивой вывеской "объединения" нам подают поглощение "Руха" "Карпатами".

Я считаю, что владелец "Руха" Григорий Козловский заключил соглашение с владельцем "Карпат" Владимиром Матковским, согласно которому "Карпаты" купят ряд игроков "Руха". Также в сумму сделки входит понижение "Руха" в классе, и "Карпаты" остаются эксклюзивным представителем "Львова" в УПЛ.

Что такое "огромные деньги"? Если когда-нибудь всплывет сумма в 25 млн долларов, я этому не удивлюсь.