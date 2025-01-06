Зеленский: Мы не зарабатывали на войне, если кого-то находили – били по рукам
Президент высказался о коррупции в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать борьбу против тех, кто захочет наживаться на войне.
Об этом глава государства сказал в подкасте с Лексом Фридманом, который опубликовал Офис президента.
Фридман попросил Зеленского прокомментировать обвинения в коррупции и нецелевом использовании международной помощи.
Отвечая, глава государства отметил, что Украина преимущественно получала не деньги, а оружие.
"Там, где мы видели риски, били по рукам всех. И речь идет не только об Украине. На всем пути есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать", - сказал глава государства.
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха
- Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Салах догнал легенду Арсенала в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Комментарии 1