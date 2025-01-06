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Зеленский: Мы не зарабатывали на войне, если кого-то находили – били по рукам

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Президент высказался о коррупции в Украине

Зеленский: Мы не зарабатывали на войне, если кого-то находили – били по рукам

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать борьбу против тех, кто захочет наживаться на войне.

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Об этом глава государства сказал в подкасте с Лексом Фридманом, который опубликовал Офис президента.

Фридман попросил Зеленского прокомментировать обвинения в коррупции и нецелевом использовании международной помощи.

Отвечая, глава государства отметил, что Украина преимущественно получала не деньги, а оружие.

"Там, где мы видели риски, били по рукам всех. И речь идет не только об Украине. На всем пути есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать", - сказал глава государства.

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Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
06.01.2025 в 16:21
Как говорил классик: руки повідрубаю.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
06.01.2025 в 16:21
Как говорил классик: руки повідрубаю.
Ответить
0
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