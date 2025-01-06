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Россияне заявили о "захвате" Курахово. ОСГВ Хортиця сообщила о боях в городе

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Россияне заявили о "захвате" Курахово. ОСГВ Хортиця сообщила о боях в городе

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российское министерство обороны заявило о якобы "полном захвате" города Курахово в Донецкой области. Украинские войска отчитывались, что по состоянию на 6 января продолжаются штурмы врага в городской застройке Курахово. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Минобороны РФ назвало Курахово "мощным укрепрайоном" и "важным логистическим узлом".

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Российские оккупанты заявляют, что полностью взяли под контроль город.

В ВСУ сообщают, что по состоянию на утро 6 января 2025 года в оперативно-стратегической группировке войск "Хортиця" отчитывались, что российские войска проводят штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного.

"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки", - говорится в сообщении "Хортиці".

Генеральный штаб ВСУ пока не отреагировал на заявление минобороны РФ.

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Комментарии
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shura73 (угледар)
06.01.2025 в 17:23
зелёные твари продолжают своё черное дело.могут только языками трепать и набивать карманы вместе со своим янелохом
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
06.01.2025 в 17:23
зелёные твари продолжают своё черное дело.могут только языками трепать и набивать карманы вместе со своим янелохом
Ответить
0
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