Россияне заявили о "захвате" Курахово. ОСГВ Хортиця сообщила о боях в городе

Российское министерство обороны заявило о якобы "полном захвате" города Курахово в Донецкой области. Украинские войска отчитывались, что по состоянию на 6 января продолжаются штурмы врага в городской застройке Курахово. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Минобороны РФ назвало Курахово "мощным укрепрайоном" и "важным логистическим узлом".

Российские оккупанты заявляют, что полностью взяли под контроль город.

В ВСУ сообщают, что по состоянию на утро 6 января 2025 года в оперативно-стратегической группировке войск "Хортиця" отчитывались, что российские войска проводят штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного.

"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки", - говорится в сообщении "Хортиці".

Генеральный штаб ВСУ пока не отреагировал на заявление минобороны РФ.