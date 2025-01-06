Россияне заявили о "захвате" Курахово. ОСГВ Хортиця сообщила о боях в городе
Бои продолжаются
фото из свободных источников
Российское министерство обороны заявило о якобы "полном захвате" города Курахово в Донецкой области. Украинские войска отчитывались, что по состоянию на 6 января продолжаются штурмы врага в городской застройке Курахово. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Минобороны РФ назвало Курахово "мощным укрепрайоном" и "важным логистическим узлом".
Российские оккупанты заявляют, что полностью взяли под контроль город.
В ВСУ сообщают, что по состоянию на утро 6 января 2025 года в оперативно-стратегической группировке войск "Хортиця" отчитывались, что российские войска проводят штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного.
"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки", - говорится в сообщении "Хортиці".
Генеральный штаб ВСУ пока не отреагировал на заявление минобороны РФ.
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