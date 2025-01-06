"Я не выездной", - Милевский ответил Олейнику на предложение поиграть за UA Steel
Медийная сборная Украины дважды разгромно проиграла на ЧМ
фото из свободных источников
Продолжает развиваться ситуация с провальным выступлением медийной сборной Украины "UA Steel" на чемпионате мира.
Украинская команда разгромно проиграла два поединка и вылетела из турнира, после чего
На спич Артема в соцсетях ответил игрок "UA Steel" Денис Олейник,
"Владимирович, везу тебе макароны, как ты и просил. В следующий раз давай с нами, поможешь нам, покажешь уровень".
Впрочем, Артем также не остался в долгу и ответил Денису:
"Я не выездной. Спасибо за макароны, Викторович", - написал Милевский в Инстаграме.
Напомним, "UA Steel" потерпела два разгромных поражения на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает Жерар Пике. Сначала "сине-желтые" уступили Турции (0:5), а затем Марокко (2:9). В связи с этим Милевский подверг жесткой критике выступление команды. И вот один из игроков медийной сборной ответил Артему.
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