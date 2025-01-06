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Минмолодьспорта утвердило новые критерии бронирования от мобилизации

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Бронирование от мобилизации - как защищают спортсменов

Минмолодьспорта утвердило новые критерии бронирования от мобилизации

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии, согласно которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере физической культуры и спорта.

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Об этом говорится в указе под номером 7742 от 23 декабря 2024 года

Новые критерии, по которым предприятия из сферы спорта будут получать бронирование:

  • обеспечение развития физической культуры и спорта и/или олимпийского движения в Украине и/или неолимпийского спорта;
  • обеспечение проведения мероприятий, внесенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год;
  • обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных команд по видам спорта, признанных в Украине;
  • осуществление мер по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность;
  • обеспечение организации и проведения всеукраинских мероприятий по физической культуре, спорту и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, а также функционирование баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.
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