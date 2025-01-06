Минмолодьспорта утвердило новые критерии бронирования от мобилизации

Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии, согласно которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере физической культуры и спорта.

Об этом говорится в указе под номером 7742 от 23 декабря 2024 года

Новые критерии, по которым предприятия из сферы спорта будут получать бронирование: