Минмолодьспорта утвердило новые критерии бронирования от мобилизации
Бронирование от мобилизации - как защищают спортсменов
фото из свободных источников
Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии, согласно которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере физической культуры и спорта.
Об этом говорится в указе под номером 7742 от 23 декабря 2024 года
Новые критерии, по которым предприятия из сферы спорта будут получать бронирование:
- обеспечение развития физической культуры и спорта и/или олимпийского движения в Украине и/или неолимпийского спорта;
- обеспечение проведения мероприятий, внесенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год;
- обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных команд по видам спорта, признанных в Украине;
- осуществление мер по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность;
- обеспечение организации и проведения всеукраинских мероприятий по физической культуре, спорту и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, а также функционирование баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Просто бизнес. Вацко назвал сумму, за которую Козловский продал Рух Карпатам
- СМИ назвали сумму сделки по объединению Карпат и Руха
- Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Скандальный легионер Полесья не поедет на сборы с командой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000