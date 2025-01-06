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Буряк: При Лобановском мы либо побеждали со счетом 1:0, либо выигрывали 6:0 – других вариантов не было

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6 января мэтру могло бы исполниться 86 лет

Буряк: При Лобановском мы либо побеждали со счетом 1:0, либо выигрывали 6:0 – других вариантов не было

fcdynamo.com

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Легендарный полузащитник "Динамо", бывший главный тренер киевской команды и сборной Украины Леонид Буряк рассказал оо знаменитом наставнике киевлянах Валерии Лобановском, которому 6 января могло бы исполниться 86 лет.

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"Мы очень много работали вместе, многое выигрывали. Тогда было совсем другое время. Чувствую, что его очень не хватает – и семье, и нам, специалистам. Он опередил время. Когда мы были на собрании в Италии, именитые тренеры, включая Анчелотти, сидели и записывали за ним конспекты, хотели услышать советы.

Лобановский был консерватором – мы либо побеждали со счетом 1:0 и заканчивали, либо выигрывали 6:0 – других вариантов не было. У него была особая тактика, острый ум, он хорошо чувствовал, кого ставить в состав, а кого нет", - сказал Буряк.

Напомним, что Лобановский трижды возглавлял Динамо (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002).

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Леонид Буряк Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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