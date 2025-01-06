Буряк: При Лобановском мы либо побеждали со счетом 1:0, либо выигрывали 6:0 – других вариантов не было
6 января мэтру могло бы исполниться 86 лет
fcdynamo.com
Легендарный полузащитник "Динамо", бывший главный тренер киевской команды и сборной Украины Леонид Буряк рассказал оо знаменитом наставнике киевлянах Валерии Лобановском, которому 6 января могло бы исполниться 86 лет.
"Мы очень много работали вместе, многое выигрывали. Тогда было совсем другое время. Чувствую, что его очень не хватает – и семье, и нам, специалистам. Он опередил время. Когда мы были на собрании в Италии, именитые тренеры, включая Анчелотти, сидели и записывали за ним конспекты, хотели услышать советы.
Лобановский был консерватором – мы либо побеждали со счетом 1:0 и заканчивали, либо выигрывали 6:0 – других вариантов не было. У него была особая тактика, острый ум, он хорошо чувствовал, кого ставить в состав, а кого нет", - сказал Буряк.
Напомним, что Лобановский трижды возглавлял Динамо (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002).
Популярное сейчас
- Ингулец без главного тренера вышел из отпуска
- Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
- Полесье официально попрощалось со своим голкипером
- Очередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Шахтер намерен приобрести перспективного украинца Ворсклы