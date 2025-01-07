Черноморец попрощался с защитником
Даже в состоянии трансферного бана решили прекратить сотрудничество
ФК Чорноморець
Защитник одесского "Черноморца" Борис Лотоцкий расторг контракт с клубом.
По информации источника, 21-летний футболист, перешедший из винницкой "Нивы" летом, не пригодился тренеру Александру Бабичу. Коуч не рассчитывал на игрока. На старте сезона игрок дважды появлялся на поле и провел 7 минут. Контракт спортсмена действовал до июля.
Переход к "морякам" позволил Борису дебютировать в УПЛ, поскольку до этого он выступал только во Второй лиге. Первые шаги в профессиональном футболе Лотоцкий делал в "Николаеве".
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