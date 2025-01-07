Чилиец войдет в тренерский штаб Полесья

В тренерском штабе "Полесья" произошли изменения. Ушел Владимир Кныш, который помогал Юрию Калитвинцеву, Сергею Шищенко и Имаду Ашуру. Также новое место работы получит Сергей Пинчук.

Оба остаются в структуре клуба, однако получат другие должности. На их место пригласили чилийского специалиста Франциско Серрано. В последнее время он работал в словацком "ДАК 1904". Ашур знаком с ним еще с периода работы в Катаре. В 2019-2021 годах Имад был тренером Aspire Academy.

Отмечается, что именно наставник "волков" стал инициатором этого приглашения.