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Чилиец войдет в тренерский штаб Полесья

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Наставник стаи пригласил старого знакомого

Чилиец войдет в тренерский штаб Полесья

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В тренерском штабе "Полесья" произошли изменения. Ушел Владимир Кныш, который помогал Юрию Калитвинцеву, Сергею Шищенко и Имаду Ашуру. Также новое место работы получит Сергей Пинчук.

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Оба остаются в структуре клуба, однако получат другие должности. На их место пригласили чилийского специалиста Франциско Серрано. В последнее время он работал в словацком "ДАК 1904". Ашур знаком с ним еще с периода работы в Катаре. В 2019-2021 годах Имад был тренером Aspire Academy.

Отмечается, что именно наставник "волков" стал инициатором этого приглашения.

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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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