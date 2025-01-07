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Скаут Карпат: Шахтер мог бы найти своего Безерру. Однако это не категория топ-талантов

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Скаут Карпат: Шахтер мог бы найти своего Безерру. Однако это не категория топ-талантов

Фото: Олександрія

Новина українською

Скаут "Карпат" Антон Карпович рассказал о работе "Шахтера" на бразильском рынке.

“По поводу того, как “Шахтер” адаптируется к новым вызовам, мне кажется, что эту работу можно выполнять в большем масштабе. С их командой U-19 реально приглашать бразильцев туда, использовать уже существующую команду и которую так инвестируют. Тот же Безерра готов был ехать на уровень U-19 Украины.

"Шахтер" мог бы найти своего Жуана Безерру и пригласить его, потому что статус клуба в Бразилии до сих пор хорош. Однако это не категория "топ-талантов" в своем возрасте. От "Шахтера" мы не видим примеров, когда они пытались взять кого-то не за все деньги мира – привести к U-19, адаптировать, проверить. Возможно, был бы свой Безерра при тех же условиях, на которых он приехал в "Александрию".

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"Такая работа не может гарантировать топ-игроков для первой команды "Шахтера", ведь перед молодыми исполнителями еще много препятствий до взрослого уровня. Но это, во-первых, усиливает конкуренцию на уровне U-19 и создает дополнительный стимул для украинских воспитанников. Во-вторых, один футболист, который станет полезным на уровне первой команды, окупит это через несколько лет и еще может принести прибыль”, – сказал Карпович.

В активе Безерры 31 матч в украинских турнирах и 13 результативных действий.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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