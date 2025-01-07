Скаут Карпат: Шахтер мог бы найти своего Безерру. Однако это не категория топ-талантов

Скаут "Карпат" Антон Карпович рассказал о работе "Шахтера" на бразильском рынке.

“По поводу того, как “Шахтер” адаптируется к новым вызовам, мне кажется, что эту работу можно выполнять в большем масштабе. С их командой U-19 реально приглашать бразильцев туда, использовать уже существующую команду и которую так инвестируют. Тот же Безерра готов был ехать на уровень U-19 Украины.

"Шахтер" мог бы найти своего Жуана Безерру и пригласить его, потому что статус клуба в Бразилии до сих пор хорош. Однако это не категория "топ-талантов" в своем возрасте. От "Шахтера" мы не видим примеров, когда они пытались взять кого-то не за все деньги мира – привести к U-19, адаптировать, проверить. Возможно, был бы свой Безерра при тех же условиях, на которых он приехал в "Александрию".